Возвращение «восьмёрки»: долгожданное купе BMW

Формально купе восьмой серии с индексом G15 приходит на смену «шестёрке», которая теперь будет представлена исключительно в виде пятидверного лифтбека Gran Turismo, однако новинка получилась чуть компактнее в размерах: длина «восьмёрки» составляет 4843 миллиметра, высота — 1341 мм, колёсная база — 2822 мм, и лишь ширина немного выросла — 1902 мм.

Купе построено на модульной платформе CLAR и по шасси унифицировано с 5-й серией: двухрычажка спереди, многорычажка сзади — и никакой пневмоподвески, только пружины и адаптивные амортизаторы. Задние колёса оборудованы подруливающим механизмом, который может поворачивать их на угол в 2,5 градуса. Крыша, двери, и капот сделаны из алюминия, центральный тоннель — углепластиковый.

Фронтальная часть украшена сросшимися, как у нового кроссовера Х5, фирменными ноздрями, а фары, как отмечают баварцы, самые узкие в истории BMW. Фонари тоже не отличаются толщиной и сделаны в стиле оптики нового Х4. За доплату можно заказать обвес M Sport или Carbon package: набор из углепластиковой крыши, передних воздухозаборников, корпусов зеркал, спойлера и диффузора.

Сначала «восьмёрка» будет доступна в двух версиях: 840d xDrive с рядным шестицилиндровым турбодизелем мощностью 320 лошадиных сил, а также M850i xDrive с бензиновым битурбомотором V8 объёмом 4,4 литра. У него новая цилиндропоршневая группа, головки блока, системы зажигания и охлаждения, а также многие другие элементы. Результат — мощность в 530 л.с. и разгон до 100 км/ч за 3,7 секунды.

Обе версии — полноприводные, с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Среди опций — блокировка заднего дифференциала и активные стабилизаторы поперечной устойчивости с электрическими актуаторами. Интерьер полностью новый, с 12,3-дюймовой панелью приборов и сенсорным экраном диагональю 10,25 дюйма. Продажи BMW восьмой серии начнутся осенью.



