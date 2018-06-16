Toyota запустит в производство 986-сильный гиперкар

Прототип гиперкара GR Super Sport Concept был презентован Toyota на Токийском автосалоне в начале года, а теперь компания привезла его на марафон «24 часа Ле-Мана». Ее спортивное подразделение Gazoo Racing, как передает Motor1, подтвердило, что запустит концепт в серию: сроки появления серийной модели, правда, пока не раскрыло — сообщило лишь, что модель находится в разработке.

Как известно, концепт построен на базе гибридного спортпрототипа TS050, участвующего в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC). GR Super Sport Concept также оборудован гибридной силовой установкой — она включает в себя, в частности 2,4-литровый битурбированный двигатель V6 и может выдавать 986 лошадиных сил.

Toyota



