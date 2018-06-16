Украинские военные задержали в зоне ООС легкомоторный самолет без документов
Летательным аппаратом управляли двое граждан Украины.
В районе боевых действий на Донбассе украинские военные задержали легкомоторный самолет. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС на своей странице в Facebook.
"Сегодня, 16 июня, около 06:30 утра пост воздушного наблюдения Национальной гвардии Украины в районе населенного пункта Раздольное, что в Донецкой области, заметил легкомоторный летательный аппарат и сообщил об этом в пункт управления противовоздушной обороны. Принятыми мерами двухместный летательный аппарат Х-32 "Бекас" принудили к посадке", – говорится в сообщении.
Отмечается, что управляли легкомоторным летательным аппаратом два гражданина Украины без получения соответствующих разрешений Объединенных сил. Указанных граждан и самолет передали в отдел Национальной полиции Украины из состава Объединенных сил.
Решается вопрос о привлечении указанных лиц к ответственности.
Напомним, боевики 36 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе за сутки.
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