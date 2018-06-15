В Сумской области перевернулся рейсовый автобус
Пострадали восемь пассажиров, в том числе 13-летний подросток.
В Сумской области перевернулся маршрутный автобус "Сумы-Ромны", в результате чего пострадали восемь пассажиров, в том числе 13-летний подросток.
Об этом информирует отдел коммуникации областной полиции.
Инцидент произошел в пятницу, 15 июня, в 13:28, возле села Ревы Недрыгайловского района.
"По предварительным данным, 57-летний водитель БАЗа не справился с управлением, и автобус перевернулся на левую сторону. Сейчас двое пострадавших пассажиров госпитализированы и находятся в Недригайловской ЦРБ. Подросток доставлен в Сумскую областную детскую больницу. Еще пятеро обратились за медицинской помощью позже", - говорится в сообщении.
Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения). Назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет окончательно установлены причины ДТП.
Напомним, ранее в июне в Запорожье произошло два смертельных ДТП с "маршрутками" за сутки.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
15.06.2018 22:33