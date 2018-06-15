В Сумской области перевернулся рейсовый автобус

Пострадали восемь пассажиров, в том числе 13-летний подросток.

В Сумской области перевернулся рейсовый автобус
Фото: 0542.ua

В Сумской области перевернулся маршрутный автобус "Сумы-Ромны", в результате чего пострадали восемь пассажиров, в том числе 13-летний подросток.

Об этом информирует отдел коммуникации областной полиции.

Инцидент произошел в пятницу, 15 июня, в 13:28, возле села Ревы Недрыгайловского района.

"По предварительным данным, 57-летний водитель БАЗа не справился с управлением, и автобус перевернулся на левую сторону. Сейчас двое пострадавших пассажиров госпитализированы и находятся в Недригайловской ЦРБ. Подросток доставлен в Сумскую областную детскую больницу. Еще пятеро обратились за медицинской помощью позже", - говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения). Назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет окончательно установлены причины ДТП.

Напомним, ранее в июне в Запорожье произошло два смертельных ДТП с "маршрутками" за сутки.


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