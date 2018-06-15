Появилось видео аварийной посадки самолета в аэропорту Сикорского в Киеве
Видео снял один из пассажиров.
В сети появилось видео жесткого приземления самолета, выполнявшего рейс 4406 Анталия - Киев, в аэропорту "Киев" имени Сикорского.
Видео инцидента предоставил ТСН один из пассажиров рейса - Олег Жинчишин, который находился в самолете.
По словам мужчины, экипаж самолета даже не объяснял пассажирам, что происходит.
"Их не было никого. Походу молились. Мы же все в самолете были готовы к смерти", - рассказал он в ответ на вопрос о том, что говорил во время приземления пилот и успокаивали ли людей работники авиакомпании.
Напомним, в четверг вечером самолет авиакомпании Bravo, выполнявший рейс 4406 Анталия - Киев UR-CPR, во время приземления выкатился за взлетно-посадочную полосу. На борту находились 169 человек - никто из них не пострадал. Всех пассажиров эвакуировали.
В мае в аэропорту "Киев" погрузчик врезался в самолет.
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