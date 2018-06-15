Taxify перезапускается в Киеве и выйдет в другие города Украины

Популярная европейская платформа для заказа поездок Taxify объявила о перезапуске своего сервиса в Киеве . Также сообщается, что в компании планируют масштабировать сервис и на другие украинские города. В крупнейших из них Taxify запустится уже в текущем году, пишут AIN.UA .

Напомним, ранее Taxify уже пытался работать на украинском рынке. Первый запуск сервиса в Киеве состоялся в 2016 году по договору франчайзинга с эстонскими предпринимателями. На этот раз компания запустит проект с собственной локальной командой. Компания уже объявила о поиске сотрудников в Киеве и опубликовала ряд вакансий в своем официальном Facebook.

В честь перезапуска сервиса в Киеве Taxify предлагает 50% скидку для пассажиров. В целом тарифы в Киеве такие: 12,5 грн посадка, 2,25 грн/км, 0,58 грн/мин. Минимальный тариф — от 20 грн.

Компания привлекла $175 млн инвестиций, лид-инвестором стал автомобильный концерн Daimler, в который входит Mercedes-Benz. Инвестиции планируют направить на дальнейшее развитие онлайн-сервиса в городах Европы и Африки. Причем Украину назвали одним из ключевых рынков для расширения.

«Я считаю, что у нас есть огромный потенциал для роста в Украине. Мы здесь для того, чтобы предоставить наилучшие возможности для водителей и пассажиров», — заявил генеральный директор и сооснователь Taxify Маркус Виллиг. По его словам, за прошлый год количество поездок через Taxify выросло в десять раз, на сегодня сервис используют более 10 млн пользователей и 500 000 водителей в более чем 25 стран.

Taxify позиционируется как маркетинговая платформа для заказа поездок. Компания основана в Эстонии в 2013 году Маркусом Виллигом, когда ему было 19 лет. Маркус одолжил у родителей деньги, отложенные на обучение в колледже, и создал первую версию платформы, а также привлек первых водителей. Сегодня Taxify — одна из самых быстрорастущих платформ для заказа поездок в Европе и Африке. Инвесторами компании являются Daimler, Didi Chuxing, Korelya Capital и сооснователь TransferWise Таавет Хинрикус.