Купе Rolls-Royce Wraith обрело уникальный интерьер.

Марка Rolls-Royce представила очередную машину в особом исполнении. Купе Wraith из серии Luminary Collection отличает поистине невиданная для автомобильного мира внутренняя отделка.

В потолок автомобиля интегрированы 1340 оптоволоконных световодов. Они составляют «звездное небо», включающее в себя реальные созвездия. В произвольном порядке на крыше вспыхивают восемь падающих звезд. На создание этого элемента интерьера уходит 20 часов ручной работы.

Также в отделке использованы панели из дубового шпона. В них встроены 176 светодиодов, создающих дополнительную подсветку, которая гармонирует со звездным небом над головами пассажиров. Вставки на дверях и центральном тоннеле выполнены из ткани, сделанной из тонких стальных нитей. Диаметр каждой – 0,18-0,19 миллиметра. Материю делают в особых условиях в течение трех дней.

Наконец, кузов окрашен в уникальный серый цвет – оттенок зари. Вкрапления металлических частиц имитируют небо в час рассвета или заката. Яркие линии на кузове имитируют солнечные лучи.

Всего будет построено 55 купе Wraith из серии Luminary Collection. Силовой агрегат не отличается от стандартных двухдверок: двигатель V12 мощностью 632 л.с. и 8-ступенчатый автомат.

В ограниченную серию Luminary Collection войдут 55 автомобилей.