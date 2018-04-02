Гройсман предлагает ужесточить габаритно-весовой контроль на дорогах
"По разным оценкам, около 50% транспорта ездит с нарушениями... Мы должны это остановить"
В Украине начинается сезон дорожных работ, предусматривающих инициированные правительством проверки качества уже отремонтированных дорог, внедрение новых норм контроля их качества, а также контроля нагрузки транспорта, который осуществляют подразделения Госслужбы по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасности").
Об этом заявил премьер-министр ладимир Гройсман на овещании по вопросам развития дорожного хозяйства, передает Правительственный портал.
"Постепенно можно начинать работы на дорогах. Хотел бы обратить внимание на качество выполнения работ - текущий и капитальный ремонт в том числе", - отметил пресьер.
Он также подчеркнул принципиальную важность слаженной работы на весовых комплексах.
"Контроль необходимо обеспечить. Мы тратим миллиарды гривен на строительство, затем транспорт нагружают и перегружают, и таким образом разрушают дороги. По разным оценкам, около 50% транспорта ездит с нарушениями весовых норм. Мы должны это остановить", - сказал Гройсман.
Он предложил привлечь к процессу Министерство внутренних дел. В частности, глава правительства планирует использовать камеры видеонаблюдения.
"У нас, например, есть 78 комплексов. Давайте поставим камеры и все сделаем. Думаю, руководители МВД с удовольствием окажут помощь", - резюмировал Гройсман.
Напомним, ранее Гройсман анонсировал в этом году самый масштабный ремонт дорог с 1991 года.
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Транспорт
02.04.2018 13:42