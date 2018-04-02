Гройсман предлагает ужесточить габаритно-весовой контроль на дорогах

"По разным оценкам, около 50% транспорта ездит с нарушениями... Мы должны это остановить"

Гройсман предлагает ужесточить габаритно-весовой контроль на дорогах
Фото: kmu.gov.ua

В Украине начинается сезон дорожных работ, предусматривающих инициированные правительством проверки качества уже отремонтированных дорог, внедрение новых норм контроля их качества, а также контроля нагрузки транспорта, который осуществляют подразделения Госслужбы по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасности").

Об этом заявил премьер-министр ладимир Гройсман на овещании по вопросам развития дорожного хозяйства, передает Правительственный портал.

"Постепенно можно начинать работы на дорогах. Хотел бы обратить внимание на качество выполнения работ - текущий и капитальный ремонт в том числе", - отметил пресьер.

Он также подчеркнул принципиальную важность слаженной работы на весовых комплексах.

"Контроль необходимо обеспечить. Мы тратим миллиарды гривен на строительство, затем транспорт нагружают и перегружают, и таким образом разрушают дороги. По разным оценкам, около 50% транспорта ездит с нарушениями весовых норм. Мы должны это остановить", - сказал Гройсман.

Он предложил привлечь к процессу Министерство внутренних дел. В частности, глава правительства планирует использовать камеры видеонаблюдения.

"У нас, например, есть 78 комплексов. Давайте поставим камеры и все сделаем. Думаю, руководители МВД с удовольствием окажут помощь", - резюмировал Гройсман.

Напомним, ранее Гройсман анонсировал в этом году самый масштабный ремонт дорог с 1991 года.


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