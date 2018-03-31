Судно "Норд", задержанное в Азовском море под роSSийским флагом, арестовано по решению суда - ГПУ

Азовское_море

Суд арестовал задержанное пограничниками рыболовецкое судно "Норд" из оккупированного Крыма, которое вышло в Азовское море под роSSийским флагом.

Об этом в пятницу, 30 марта, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Twitter, передает Час Пик.

ГПУ

Данную информацию подтвердил заместитель прокурора Крыма Александр Удовиченко на своей странице в Facebook.

Напомним, 25 марта корабль украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно "Норд" под роSSийским флагом. Судно зарегистрировано в аннексированном Крыму, 10 членов экипажа имели паспорта граждан РФ.

В ходе осмотра судна были обнаружены трал для лова рыбы и пять тонн морепродуктов. Задержанное судно и экипаж отконвоировали в порт Бердянска.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Разработчики из Запорожья собрали первый беспилотный LanosРазработчики из Запорожья собрали первый беспилотный Lanos
В Житомирской области случайно нашли 200 единиц краденной военной техникиВ Житомирской области случайно нашли 200 единиц краденной военной техники
Сотрудницу харьковского метро обвинили в гибели пенсионера на станции "Центральный рынок"Сотрудницу харьковского метро обвинили в гибели пенсионера на станции "Центральный рынок"
Из-за пьяного пилота более 100 пассажиров застряли в аэропорту в ГерманииИз-за пьяного пилота более 100 пассажиров застряли в аэропорту в Германии
Самолет авиакомпании "РоSSия" наехал на ногу сотруднику аэропорта в ЛондонеСамолет авиакомпании "РоSSия" наехал на ногу сотруднику аэропорта в Лондоне
Блок рекламы


Похожие новости
Пограничники задержали роSSийское рыболовецкое судно в Азовском мореПограничники задержали роSSийское рыболовецкое судно в Азовском море
В Тунисе задержали судно с оружием из РоSSииВ Тунисе задержали судно с оружием из РоSSии
Херсонский суд арестовал судно "Нафторудовоз 45" за поставки ильменита в КрымХерсонский суд арестовал судно "Нафторудовоз 45" за поставки ильменита в Крым
В Черное море вошел второй ракетный эсминец СШАВ Черное море вошел второй ракетный эсминец США
Ракетный эсминец США USS Ross вошел в Черное мореРакетный эсминец США USS Ross вошел в Черное море
Во дворе Соломенского суда одессит повредил топором 13 машин Во дворе Соломенского суда одессит повредил топором 13 машин
После аннексии иностранные суда 665 раз нарушили запрет на заход в порты КрымаПосле аннексии иностранные суда 665 раз нарушили запрет на заход в порты Крыма
В Японском море пропало роSSийское рыболовное судно с 21 человеком на бортуВ Японском море пропало роSSийское рыболовное судно с 21 человеком на борту
В Южной Корее перевернулось рыболовецкое судно, есть жертвы (ФОТО)В Южной Корее перевернулось рыболовецкое судно, есть жертвы (ФОТО)
В Восточно-Китайском море потушили огромное пятно нефтепродуктов от взорвавшегося танкераВ Восточно-Китайском море потушили огромное пятно нефтепродуктов от взорвавшегося танкера
Последние новости
Подгружаем последние новости