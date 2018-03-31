Судно "Норд", задержанное в Азовском море под роSSийским флагом, арестовано по решению суда - ГПУ
Суд арестовал задержанное пограничниками рыболовецкое судно "Норд" из оккупированного Крыма, которое вышло в Азовское море под роSSийским флагом.
Об этом в пятницу, 30 марта, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Twitter, передает Час Пик.
Данную информацию подтвердил заместитель прокурора Крыма Александр Удовиченко на своей странице в Facebook.
Напомним, 25 марта корабль украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно "Норд" под роSSийским флагом. Судно зарегистрировано в аннексированном Крыму, 10 членов экипажа имели паспорта граждан РФ.
В ходе осмотра судна были обнаружены трал для лова рыбы и пять тонн морепродуктов. Задержанное судно и экипаж отконвоировали в порт Бердянска.
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