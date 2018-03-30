В Одесской области из-за тумана закрыли два морпорта
Еще в пяти портах ограничены лоцманские проводки судов.
В Одесской области из-за сильного тумана закрыли два морских порта: БДЛК (Бугско - Днепровско-лиманский канал) и ХМК (Херсонский морской канал).
Об этом сообщается на сайте Администрации морских портов Украины.
Кроме этого, ограничены лоцманские проводки судов еще в пяти портах области: в городах Белгород-Днестровский, Черноморск, Николаев, Одесса и Ольвия.
"В связи с погодными условиями, Администрация морских портов Украины (АМПУ) сообщает оперативную информацию относительно работы морских портов и каналов по состоянию на 08:00 30 марта 2018 года", - говорится в сообщении.
Напомним, в январе Кабмин принял постановление о создании Морской администрации с 1 августа 2018 года.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
30.03.2018 14:16