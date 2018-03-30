В Одесской области из-за тумана закрыли два морпорта

Еще в пяти портах ограничены лоцманские проводки судов.

В Одесской области из-за тумана закрыли два морпорта
Фото: Маяк

В Одесской области из-за сильного тумана закрыли два морских порта: БДЛК (Бугско - Днепровско-лиманский канал) и ХМК (Херсонский морской канал).

Об этом сообщается на сайте Администрации морских портов Украины.

Кроме этого, ограничены лоцманские проводки судов еще в пяти портах области: в городах Белгород-Днестровский, Черноморск, Николаев, Одесса и Ольвия.

"В связи с погодными условиями, Администрация морских портов Украины (АМПУ) сообщает оперативную информацию относительно работы морских портов и каналов по состоянию на 08:00 30 марта 2018 года", - говорится в сообщении.

Фото: uspa.gov.ua

Напомним, в январе Кабмин принял постановление о создании Морской администрации с 1 августа 2018 года.


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