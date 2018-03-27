BMW планирует тест на подписку на автомобиль в Нэшвилле

BMW планирует тест на подписку на автомобиль в Нэшвилле

Как сообщает Bloomberg, BMW начала бизнес по подписке на автомобиль.

Стало известно, что программа начнется в Нэшвилле, штат Теннесси, на следующей неделе.

По словам источника, услуга называется Access от BMW и будет доступна через местный дилерский центр, который откроется второго апреля.

Версия BMW похожа на версию, уже предлагаемую Cadillac и Volvo. Такого рода планы подписки на автомобили позволяют пользователям менять модели автомобилей чаще, чем они могли при традиционной аренде.

Ежемесячные платежи обычно включают страхование и обслуживание вместе с арендной платой.

Поскольку совместное использование поездок становится все более заметным, автопроизводители ищут способы конкурировать среди более клиентов.

В связи с этим в начале этого года BMW запустила новую программу аренды, которая позволяет клиентам арендовать автомобили или использовать их с услугой обмена поездками.

Напомним, в ноябре прошедшего года Volvo объявила о своей услуге «Поддержка», а Cadillac издала книгу в начале прошлого года.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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