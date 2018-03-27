BMW планирует тест на подписку на автомобиль в Нэшвилле
Как сообщает Bloomberg, BMW начала бизнес по подписке на автомобиль.
Стало известно, что программа начнется в Нэшвилле, штат Теннесси, на следующей неделе.
По словам источника, услуга называется Access от BMW и будет доступна через местный дилерский центр, который откроется второго апреля.
Версия BMW похожа на версию, уже предлагаемую Cadillac и Volvo. Такого рода планы подписки на автомобили позволяют пользователям менять модели автомобилей чаще, чем они могли при традиционной аренде.
Ежемесячные платежи обычно включают страхование и обслуживание вместе с арендной платой.
Поскольку совместное использование поездок становится все более заметным, автопроизводители ищут способы конкурировать среди более клиентов.
В связи с этим в начале этого года BMW запустила новую программу аренды, которая позволяет клиентам арендовать автомобили или использовать их с услугой обмена поездками.
Напомним, в ноябре прошедшего года Volvo объявила о своей услуге «Поддержка», а Cadillac издала книгу в начале прошлого года.
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