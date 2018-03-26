В Китае открыли «вендинговую машину» для автомобилей. Бесплатный тест-драйв — гражданам с высоким социальным рейтингом

Торговая корпорация Alibaba совместно с Ford ввела в эксплуатацию огромный вендинговый аппарат, сообщает The Verge. Полностью автоматическая конструкция под названием Super Test-Drive Center функционирует без человеческого персонала. Она выдает автомобили американского производителя для трехдневного тест-драйва. Однако воспользоваться услугой бесплатно могут только граждане, чей социальный рейтинг выше 700. Это число — совокупность кредитной истории, а также своеобразного индекса законопослушности и успешности, пишут AIN.UA.

В Китае открыли «вендинговую машину» для автомобилей. Бесплатный тест-драйв — гражданам с высоким социальным рейтингом

Фото: Alibaba

Арендовать машину можно через приложение Tmall. Пользователь выбирает интересующуюся модель, вносит электронный депозит, выбирает удобное время выдачи и делает селфи — чтобы авторизоваться при выдаче. Тем, чей рейтинг не достиг 700, придется также заплатить комиссию. Ее размеры не уточняются. Стоит отметить, что стартовым рейтингом является 550 баллов — его начисляют, пока пользователь еще не имеет зарегистрированных в системе транзакций. В последствие он может меняться.

Заявленная скорость выдачи машины в Super Test-Drive Center после авторизации — 10 минут. Также сообщается, что в будущем Alibaba намерена построить целую сеть таких «киосков», а также предоставить опцию быстрой покупки. Китайцам потребуется внести всего 10% стоимости автомобиля в качестве депозита, затем можно будет воспользоваться специальными опциями финансирования.


Михаил Сапитон, AIN


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