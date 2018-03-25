Экс-главу харьковской полиции задержали в Киеве за пьяное вождение и сопротивление полицейскому

Он поехал на красный сигнал светофора, бежал от полиции и ударил полицейского.

В Киеве в ночь с 24 на 25 марта после погони задержали бывшего начальника патрульной полиции Харькова Евгения Мельника. Об этом сообщает "Киев оперативный" в Фейсбук.

"Автомобиль Mitsubishi проехал на красный сигнал светофора возле ТРЦ Lavina, после этого за ним началось преследование полиции. Патрульные догнали и смогли остановить машину на улице Рубежовской ", - говорится в сообщении.

После того, как автомобиль остановили, его водитель пытался скрыться. Полицейские догнали. Он оказывал сопротивление, не выполняя требования полицейского, а затем ударил патрульного в лицо. Как говорится в сообщении, нападение на работника полиции при исполнении служебных обязанностей зафиксировала следственно-оперативная группа.

"Явно находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина отказался проходить алкотест на месте. Его отвезли к врачу-наркологу ", - говорится в группе "Киев оперативный".

Сам водитель после задержания так объяснил свое правонарушение: он находился на заднем сиденье, а автомобиль сам проехал на запрещающий сигнал светофора.

Как утверждают в соцсети, задержанным водителем является Евгений Мельник, бывший глава патрульной службы в Харькове, который находился на этой должности с сентября по ноябрь 2015 года, после чего его перевели в Киев.

Напомним, Евгения Мельника уже обвиняли в пьяном вождении, когда он занимал должность главы полиции Харькова. Впрочем, тогда руководство МВД перевод Мельника в Киев не связывало с этим инцидентом.


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