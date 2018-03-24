Из-за пьяного пилота более 100 пассажиров застряли в аэропорту в Германии

Пассажиры ждут вылета до понедельника, поскольку авиакомпания не смогла быстро найти замену нетрезвому пилоту.

В немецком Штутгарте более сотни пассажиров рейса TP523, который в пятницу был отменен из-за пьяного пилота, будут вынуждены ждать до понедельника, чтобы вылететь в Лиссабон. Об этом сообщает немецкое информационное агентство DPA.

Вылет самолета из Штутгарта в Лиссабон был остановлен незадолго до взлета в пятницу, когда работник аэропорта обнаружил, что второй пилот едва держался на ногах и от него сильно пахло алкоголем.

Работник сообщил об этом в полицию аэропорта и органы власти. Выяснилось, что 40-летний мужчина был не в состоянии лететь. Его арестовали и установили залог в размере 10 тысяч евро. Пилота также попросили сдать летную лицензию.

106 пассажиров пришлось разместить в гостинице, поскольку авиакомпания не смогла обеспечить новый экипаж за короткое время. Ответ компании Air Portugal на твит одного из пассажиров свидетельствует, что клиентам придется ждать вылета до понедельника.

"На данный момент рейс со свободными местами доступен не быстрее, чем в понедельник", - сообщили в авиакомпании клиенту, который жаловался на долгое ожидание рейса.