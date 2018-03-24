Трассу Киев-Харьков возле Борисполя перекрывали из-за "минирования"
В полицию поступило сообщение о пакете с неизвестным содержимым.
В Бориспольском районе Киевской области на трассе Киев - Харьков временно перекрывали автомобильное движение через пакет с неизвестным содержимым, который был прикреплен к дорожному знаку. Об этом сообщили в Нацполиции Киевской области, передает Интерфакс.
Сообщение об обнаружении неизвестного предмета на трассе под Борисполем поступило правоохранителям около 9:00 в субботу 24 марта.
"Для проверки информации по указанному адресу прибыла группа реагирования патрульной полиции Бориспольского отдела полиции. На месте происшествия полицейские обнаружили пакет с содержанием неизвестного происхождения, который был прикреплен к дорожному знаку", - отметили в полиции.
Находка была изъята и направлена на проведение экспертизы. Что именно было в обнаруженном пакете, не уточняется.
Движение автотранспорта восстановлено.
Напомним, ранее в Харькове 300 человек эвакуированы из-за сообщения о минировании ж/д вокзала.
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24.03.2018 15:48