Трассу Киев-Харьков возле Борисполя перекрывали из-за "минирования"

В полицию поступило сообщение о пакете с неизвестным содержимым.

В Бориспольском районе Киевской области на трассе Киев - Харьков временно перекрывали автомобильное движение через пакет с неизвестным содержимым, который был прикреплен к дорожному знаку. Об этом сообщили в Нацполиции Киевской области, передает Интерфакс.

Сообщение об обнаружении неизвестного предмета на трассе под Борисполем поступило правоохранителям около 9:00 в субботу 24 марта.

"Для проверки информации по указанному адресу прибыла группа реагирования патрульной полиции Бориспольского отдела полиции. На месте происшествия полицейские обнаружили пакет с содержанием неизвестного происхождения, который был прикреплен к дорожному знаку", - отметили в полиции.

Находка была изъята и направлена на проведение экспертизы. Что именно было в обнаруженном пакете, не уточняется.

Движение автотранспорта восстановлено.

Напомним, ранее в Харькове 300 человек эвакуированы из-за сообщения о минировании ж/д вокзала.