Сотрудницу харьковского метро обвинили в гибели пенсионера на станции "Центральный рынок"

Она проигнорировала сработавшее устройство контроля прохода в тоннель.

Полиция Харькова сообщила о подозрении бывшей сотруднице харьковского метрополитена в связи с гибелью 80-летнего пенсионера на станции "Центральный рынок".

Об этом говорится на сайте полиции.

18 января 2018 года пожилой мужчина спустился с платформы станции на рельсы и направился по тоннелю в сторону станции метро "Южный вокзал". Сработало устройство контроля прохода в тоннель, в результате чего в тоннеле загорелся свет и сработала звуковая сигнализация в помещении дежурного по станции.

Однако 37-летняя сотрудница метрополитена просто выключила рабочее освещение сигнализации тоннеля и привела устройство контроля прохода в тоннель в рабочее состояние.

Машинист электропоезда применил экстренное торможение, но избежать наезда на пенсионера не сумел.

Пострадавший был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи в бессознательном тяжелом состоянии. На следующий день он умер, не приходя в сознание.

Следственным отделением отдела полиции в метрополитене открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. 23 марта женщине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.