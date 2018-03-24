Сотрудницу харьковского метро обвинили в гибели пенсионера на станции "Центральный рынок"

Она проигнорировала сработавшее устройство контроля прохода в тоннель.

Сотрудницу харьковского метро обвинили в гибели пенсионера на станции "Центральный рынок"
Фото: hk.npu.gov.ua

Полиция Харькова сообщила о подозрении бывшей сотруднице харьковского метрополитена в связи с гибелью 80-летнего пенсионера на станции "Центральный рынок".

Об этом говорится на сайте полиции.

18 января 2018 года пожилой мужчина спустился с платформы станции на рельсы и направился по тоннелю в сторону станции метро "Южный вокзал". Сработало устройство контроля прохода в тоннель, в результате чего в тоннеле загорелся свет и сработала звуковая сигнализация в помещении дежурного по станции.

Однако 37-летняя сотрудница метрополитена просто выключила рабочее освещение сигнализации тоннеля и привела устройство контроля прохода в тоннель в рабочее состояние.

Машинист электропоезда применил экстренное торможение, но избежать наезда на пенсионера не сумел.

Пострадавший был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи в бессознательном тяжелом состоянии. На следующий день он умер, не приходя в сознание.

Следственным отделением отдела полиции в метрополитене открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. 23 марта женщине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Подполковник полиции сбил насмерть пешехода в Запорожской областиПодполковник полиции сбил насмерть пешехода в Запорожской области
GE тестирует самый большой в мире реактивный двигательGE тестирует самый большой в мире реактивный двигатель
В Запорожье перевернулась маршрутка с пассажирамиВ Запорожье перевернулась маршрутка с пассажирами
Новый Subaru Forester рассекретили досрочно.Новый Subaru Forester рассекретили досрочно.
Полиция: автопилот Uber, похоже, не виноват в том, что сбил человека
Блок рекламы


Похожие новости
На "красной" ветке киевского метро сломался поезд На "красной" ветке киевского метро сломался поезд
Киевское метро 9 марта будет пускать бесплатно за стихи ШевченкоКиевское метро 9 марта будет пускать бесплатно за стихи Шевченко
В центре Киева автомобиль полиции из кортежа президента сбил пенсионераВ центре Киева автомобиль полиции из кортежа президента сбил пенсионера
В Киеве остановилась "красная" ветка метроВ Киеве остановилась "красная" ветка метро
Tesla предоставит бесплатные зарядные станции служебным автостоянкамTesla предоставит бесплатные зарядные станции служебным автостоянкам
Киевское метро не будет закрывать станцию "Майдан Независимости" в четверг
Станция метро "Майдан Независимости" будет закрыта на вход и выход утром 15 февраляСтанция метро "Майдан Независимости" будет закрыта на вход и выход утром 15 февраля
Киевский метрополитен 24 февраля начнет капремонт станции "Святошин"Киевский метрополитен 24 февраля начнет капремонт станции "Святошин"
Кличко обещает строительство двух станций метро на Виноградарь в течение трех летКличко обещает строительство двух станций метро на Виноградарь в течение трех лет
Станция метро "Петровка" в Киеве стала "Почайной"Станция метро "Петровка" в Киеве стала "Почайной"
Последние новости
Подгружаем последние новости