Стали известны направления, которые откроет Ryanair в 2018 из Украины
В продаже билеты появятся ориентировочно в пятницу.
Стали известны новые направления, которые откроет Ryanair в 2018 году после второй попытки зайти в Украину.
В пятницу в Киеве состоится официальная пресс-конференция, но некоторые новости стали известны уже сейчас, сообщает Lowcostavia.
Начало полетов запланировано на конец октября 2018 года. В продаже билеты появятся ориентировочно в пятницу.
Новые направления Ryanair из Киева:
- Киев - Барселона
- Киев - Братислава
- Киев - Вроцлав
- Киев - Варшава
- Киев - Краков
- Киев - Познань
- Киев - Гданьск
- Киев - Вильнюс
- Киев - Стокгольм
- Киев - Лондон
Новые направления Ryanair из Львова: Львов - Краков
Львов - Варшава
Львов - Дюссельдорф
Львов - Мемминген
Львов - Лондон
Ранее сегодня премьер Владимир Гройсман анонсировал договор с Ryanair до конца недели.
Напомним, в феврале в Киев прилетала на переговоры делегация топ-менеджеров Ryanair. Министр инфраструктуры Владимир Омелян позже заявил, что лоукостер приступит к выполнению рейсов осенью.
Впервые Ryanair заявила о своем выходе на украинский рынок 15 марта 2017 года. Лоу-кост планировал начать полеты из "Борисполя" 6 сентября. 10 июля аэропорт "Борисполь" отказался учитывать ряд требований Ryanair, оценив вероятные убытки от работы авиакомпании в 2 млрд грн в год. После этого Ryanair объявила об отмене полетов в Украину. В ситуацию вмешалось правительство, и переговоры с Ryanair были возобновлены.
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21.03.2018 16:41