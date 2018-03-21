Стали известны направления, которые откроет Ryanair в 2018 из Украины

В продаже билеты появятся ориентировочно в пятницу.

Стали известны новые направления, которые откроет Ryanair в 2018 году после второй попытки зайти в Украину.

В пятницу в Киеве состоится официальная пресс-конференция, но некоторые новости стали известны уже сейчас, сообщает Lowcostavia.

Начало полетов запланировано на конец октября 2018 года. В продаже билеты появятся ориентировочно в пятницу.

Новые направления Ryanair из Киева :

Киев - Барселона

Киев - Братислава

Киев - Вроцлав

Киев - Варшава

Киев - Краков

Киев - Познань

Киев - Гданьск

Киев - Вильнюс

Киев - Стокгольм

Киев - Лондон

Новые направления Ryanair из Львова: Львов - Краков

Львов - Варшава

Львов - Дюссельдорф

Львов - Мемминген

Львов - Лондон

Ранее сегодня премьер Владимир Гройсман анонсировал договор с Ryanair до конца недели.

Напомним, в феврале в Киев прилетала на переговоры делегация топ-менеджеров Ryanair. Министр инфраструктуры Владимир Омелян позже заявил, что лоукостер приступит к выполнению рейсов осенью.

Впервые Ryanair заявила о своем выходе на украинский рынок 15 марта 2017 года. Лоу-кост планировал начать полеты из "Борисполя" 6 сентября. 10 июля аэропорт "Борисполь" отказался учитывать ряд требований Ryanair, оценив вероятные убытки от работы авиакомпании в 2 млрд грн в год. После этого Ryanair объявила об отмене полетов в Украину. В ситуацию вмешалось правительство, и переговоры с Ryanair были возобновлены.