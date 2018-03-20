FordPass dongle добавляет LTE, WiFi и управление приложениями для старых авто

FordPass dongle добавляет LTE, WiFi и управление приложениями для старых авто

В январе прошлого года компания Ford представила новый гаджет для старых авто, который она в скором времени проверит в пилотной программе.

SmartLink подключен к порту диагностики Diagnostic II (OBD-II) для работы в качестве точки доступа 4G WiFi с другими функциями.

Сегодня фирма выпускает его для широкого кола пользователей, а автомобили Ford 2010 года смогут купить и использовать их.

Третьи стороны, такие как Samsung, T-Mobile и Verizon, уже много лет продают эти ключи. Поэтому интересно, что автопроизводитель выпускает свою собственную версию.

Это полезно для некоторых других функций SmartLink, таких, как возможность управления смартфонами с существующими функциями брелока, предупреждение о безопасности автомобиля и отслеживание местоположения транспортного средства.

К слову, эти интересные функции обойдутся вам в $17 в месяц.

Желающие могут забрать SmartLink в автосалонах Ford, начиная с середины 2018 года.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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