Снегопад вызвал сложности в работе общественного транспорта в Киеве

Снегопад вызвал сложности в работе городского транспорта в Киеве . Поэтому автобусы, троллейбусы и трамваи курсируют с отклонением от графика.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на данные КП Киевпастранс.

«С начала движения на всех маршрутах наземного общественного транспорта введено оперативное положение №2 — курсирование с отклонением от графика движения до 25 минут», — говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, спасатели дежурят на проблемных участках дорог — спусках и подъемах — чтобы не допустить осложнения движения на автодорогах. В частности, патрули дежурят на ул. Елены Телиги и на ул. Академика Заболотного.

«Для уборки последствий непогоды в Киеве задействовано 260 единиц снегоуборочной техники «Киевавтодора», 104 единицы техники коммунальных жилищно-эксплуатационных участков и др. Также работает 29 бригад по ручной уборки в составе 186 человек», — сообщили в КГГА.

В КГГА напомнили, что 17 марта в Киеве днем — умеренный снег, метель, на дорогах гололедица. Водителей призывают воздержаться от поездок на собственном авто и не оставлять машины вдоль улиц и дорог.

Ограничение въезда крупногабаритного и большегрузного транспорта продолжается. В целом, ситуация на киевских дорогах на текущий момент более менее нормальная. Дороги чистятся, больших пробок нет.

Фото: Никита Панисов/ «Хвиля