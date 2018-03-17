В Киеве на уборку снега выехали 527 единиц техники
Водителей просят по возможности не парковаться вдоль улиц и дорог.
Киевская городская государственная администрация задействовала несколько сотен единиц специальной техники коммунальной корпорации "Киевавтодор" для уборки снега.
"Для уборки последствий непогоды в столице задействовано 367 единиц снегоуборочной и вспомогательной техники "Киевавтодора", 160 единиц техники коммунальных жилищно-эксплуатационных участков", - говорится в сообщении КГГА в субботу.
Кроме того, работают 53 бригады по ручной уборке снега, которые расчищаю тротуары и остановки общественного транспорта, подходы к подземным и наземным пешеходным переходам, лестничные марши. Во дворах жилых домов по состоянию на день субботы работали 3,8 тыс. сотрудников ЖЭУ.
Вечером возможно ограничение въезда крупногабаритного и большегрузного транспорта в зависимости от погодных условий.
"Киевавтодор" настойчиво обращается к водителям не парковаться вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать снегоуборочной технике оперативно убирать столицу от снега.
Напомним, что согласно прогнозам Гидрометцентра, сложные погодные условия в Украине в результате влияния активных циклонов продлятся минимум до 19 марта. В воскресенье, 18 марта, сильный снег ожидается на западе Украины и местами в других регионах страны. В Киеве температура воздуха опустится до -9 градусов, но будет без осадков.
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17.03.2018 16:14