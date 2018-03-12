Uber подтвердил запуск сервиса доставки еды Uber Eats в Украине. Ищут рестораны

Как и сообщала ранее редакция AIN.UA, компания Uber готовится запустить свой сервис по доставке еды Uber Eats в Украине. Теперь в компании подтвердили запуск официально. В комментарии изданию Financial Times Джейсон Дроэг, вице-президент Uber, глобальный директор Uber Everything, рассказал, что в 2018 году сервис запустится в 100 новых городах мира (в 2017 году он заработал в 150 городах), в частности — в населенных пунктах Ирландии, Египте, Кении, Румынии и Украине. В Украине сервис должен запуститься к началу лета. Первым украинским городом, где заработает сервис, станет Киев. , пишут AIN.UA

По словам вице-президента компании, сервис является прибыльным в 45 из 200 городов на конец 2017 года. Всего годом ранее он был прибыльным всего в 3 городах из 50. К концу прошлого года его доля в общем валовом доходе компании составляла около 10%, или $1,1 млрд в четвертом квартале.

Как сообщил редакции Алексей Стах, генеральный менеджер Uber в регионе Центральная и Восточная Европа, в Украине компания уже сейчас ищет рестораны для партнерства. «Мы видим огромный интерес со стороны сотен местных ресторанов, которые хотят работать с нами, чтобы сделать доступными свои блюда для большего числа людей. Мы приглашаем владельцев ресторанов, которые хотели бы узнать больше о партнерстве с Uber Eats, связываться с нами», — говорит он.

Также редакция AIN.UA видела объявления для набора курьеров для Uber Eats.

Uber Eats — это приложение для доставки еды из местных ресторанов, запущенное в 2015 году в Торонто, сейчас сервис работает в 200 городах по всему миру. В приложении пользователь получает доступ к меню ресторанов, может выбрать еду и оплатить заказ. Для пользователей — это возможность заказывать еду, для водителей — зарабатывать на ее доставке.


Ольга Карпенко, AIN


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