Uber подтвердил запуск сервиса доставки еды Uber Eats в Украине. Ищут рестораны
Как и сообщала ранее редакция AIN.UA, компания Uber готовится запустить свой сервис по доставке еды Uber Eats в Украине. Теперь в компании подтвердили запуск официально. В
По словам вице-президента компании, сервис является прибыльным в 45 из 200 городов на конец 2017 года. Всего годом ранее он был прибыльным всего в 3 городах из 50. К концу прошлого года его доля в общем валовом доходе компании составляла около 10%, или $1,1 млрд в четвертом квартале.
Как сообщил редакции Алексей Стах, генеральный менеджер Uber в регионе Центральная и Восточная Европа, в Украине компания уже сейчас ищет рестораны для партнерства. «Мы видим огромный интерес со стороны сотен местных ресторанов, которые хотят работать с нами, чтобы сделать доступными свои блюда для большего числа людей. Мы приглашаем владельцев ресторанов, которые хотели бы узнать больше о партнерстве с Uber Eats, связываться с нами», — говорит он.
Также редакция AIN.UA видела объявления для набора курьеров для Uber Eats.
Uber Eats — это приложение для доставки еды из местных ресторанов, запущенное в 2015 году в Торонто, сейчас сервис работает в 200 городах по всему миру. В приложении пользователь получает доступ к меню ресторанов, может выбрать еду и оплатить заказ. Для пользователей — это возможность заказывать еду, для водителей — зарабатывать на ее доставке.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
12.03.2018 13:40