В Киеве сгорели четыре автобуса
Сегодня утром произошел пожар в ангаре автотранспортного предприятия № 2737 на ул. Стеценко, 20 А в Киеве. В результате пожара сгорели четыре автобуса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве.
Еще 30 автобусов бойцы ГСЧС спасли от огня.
«По прибытии на место вызова было установлено, что произошло загорание в ангаре размером 250х150 м, в автобусе PAZ с распространением огня на рядом расположенные автобусы. В 9:08 пожар локализован, а в 9:32 ликвидирован. Жертв и пострадавших нет», — сообщает пресс-служба.
На ликвидации пожара работало 13 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 50 человек личного состава Киевского гарнизона.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
10.03.2018 11:52