В Киеве сгорели четыре автобуса

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Сегодня утром произошел пожар в ангаре автотранспортного предприятия № 2737 на ул. Стеценко, 20 А в Киеве. В результате пожара сгорели четыре автобуса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве.

Еще 30 автобусов бойцы ГСЧС спасли от огня.

«По прибытии на место вызова было установлено, что произошло загорание в ангаре размером 250х150 м, в автобусе PAZ с распространением огня на рядом расположенные автобусы. В 9:08 пожар локализован, а в 9:32 ликвидирован. Жертв и пострадавших нет», — сообщает пресс-служба.

На ликвидации пожара работало 13 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 50 человек личного состава Киевского гарнизона.


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