В Киеве возле торгового центра Skymall произошло тройное ДТП

Три человека травмированы.

Вечером 8 марта в Киеве возле торгового центра Skymall произошла авария с участием трех автомобилей. В результате инцидента пострадали три человека. Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

"В правом ряду стоял троллейбус, у которого слетели штанги. Водитель Daewoo решил его объехать, не посмотрел в зеркало и в этот момент в него въехал водитель Ravon. Как говорит сам водитель Ravon "ехал около 100 км / ч и не успел затормозить", - говорится в сообщении.

Через 10 минут после того, как водители выставили на дорогу знак аварийной остановки и вызвали полицию, в автомобиль Ravon врезался Hyundai, за рулем которого находился драйвер.

В результате аварии пострадали три человека. Им оказали медицинскую помощь на месте.

Из-за ДТП образовалась большая пробка со стороны Почайной (Петровки) в сторону жилого массива Троещина.

Напомним, ранее бус с украинцами разбился в Польше, есть погибшие.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Volkswagen показал новый Touareg на видео.Volkswagen показал новый Touareg на видео.
Toyota начинает компанию по разработке программного обеспечения для самостоятельного вожденияToyota начинает компанию по разработке программного обеспечения для самостоятельного вождения
В центре Киева автомобиль полиции из кортежа президента сбил пенсионераВ центре Киева автомобиль полиции из кортежа президента сбил пенсионера
Автосалон в Женеве 2018: выбран европейский «Автомобиль года».Автосалон в Женеве 2018: выбран европейский «Автомобиль года».
На подземной парковке в Киеве сгорели 5 автомобилейНа подземной парковке в Киеве сгорели 5 автомобилей
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве на бульваре Дружбы Народов ДТП с участием 7 авто
На подземной парковке в Киеве сгорели 5 автомобилейНа подземной парковке в Киеве сгорели 5 автомобилей
В Киеве открыли проезд по улице ГрушевскогоВ Киеве открыли проезд по улице Грушевского
В Киеве на улице Ольжича автомобиль провалился под землюВ Киеве на улице Ольжича автомобиль провалился под землю
Сотрудника сервисного центра МВД, который устроил смертельное ДТП, выпустили из-под стражиСотрудника сервисного центра МВД, который устроил смертельное ДТП, выпустили из-под стражи
В Киеве остановилась "красная" ветка метроВ Киеве остановилась "красная" ветка метро
В Киеве троллейбусный маршрут ул. Чернобыльская - ст. м. Шулявская продлили до площади Льва ТолстогоВ Киеве троллейбусный маршрут ул. Чернобыльская - ст. м. Шулявская продлили до площади Льва Толстого
В Киеве стала линия скоростного трамвая из-за автомобиля, вылетевшего на рельсыВ Киеве стала линия скоростного трамвая из-за автомобиля, вылетевшего на рельсы
В Киеве столкнулись две маршрутки, 12 пострадавших В Киеве столкнулись две маршрутки, 12 пострадавших
Возле Харькова Audi врезалась в остановившийся на обочине грузовик, погибли четыре человекаВозле Харькова Audi врезалась в остановившийся на обочине грузовик, погибли четыре человека
Последние новости
Подгружаем последние новости