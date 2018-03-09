В Киеве возле торгового центра Skymall произошло тройное ДТП
Три человека травмированы.
Вечером 8 марта в Киеве возле торгового центра Skymall произошла авария с участием трех автомобилей. В результате инцидента пострадали три человека. Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.
"В правом ряду стоял троллейбус, у которого слетели штанги. Водитель Daewoo решил его объехать, не посмотрел в зеркало и в этот момент в него въехал водитель Ravon. Как говорит сам водитель Ravon "ехал около 100 км / ч и не успел затормозить", - говорится в сообщении.
Через 10 минут после того, как водители выставили на дорогу знак аварийной остановки и вызвали полицию, в автомобиль Ravon врезался Hyundai, за рулем которого находился драйвер.
В результате аварии пострадали три человека. Им оказали медицинскую помощь на месте.
Из-за ДТП образовалась большая пробка со стороны Почайной (Петровки) в сторону жилого массива Троещина.
Напомним, ранее бус с украинцами разбился в Польше, есть погибшие.
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09.03.2018 11:04