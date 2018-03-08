В Киеве на бульваре Дружбы Народов ДТП с участием 7 авто

Никто не пострадал.

В Киеве на бульваре Дружбы Народов произошло ДТП с участием семи автомобилей. Об этом информирует dtp.kiev.ua в Facebook.

"Массовое ДТП в Киеве на бул. Дружбы Народов, в направлении моста Патона. Предварительно, столкнулись 7 автомобилей. Без пострадавших", - говорится в сообщении.

Правоохранители информацию пока не комментировали.