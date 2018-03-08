2018-03-08
В Киеве на бульваре Дружбы Народов ДТП с участием 7 авто
Никто не пострадал.
В Киеве на бульваре Дружбы Народов произошло ДТП с участием семи автомобилей. Об этом информирует dtp.kiev.ua в Facebook.
"Массовое ДТП в Киеве на бул. Дружбы Народов, в направлении моста Патона. Предварительно, столкнулись 7 автомобилей. Без пострадавших", - говорится в сообщении.
Правоохранители информацию пока не комментировали.
Напомним, ранее из-за ДТП в Киеве перевернулся броневик КрАЗ Cougar.
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