Автосалон в Женеве 2018: Skoda Vision X.

Концепт-кар Skoda Vision X родился не на пустом месте. Его клон под именем Arona испанский Seat представил еще в прошлом году, причем сразу в товарном виде. А вот чехи пока интригуют. Впрочем, по всем вводным понятно, что скоро Vision X пойдет в серию, как это прежде случалось со всеми одноименным шкодовскими прототипами.

Габаритная длина автомобиля составляет 4250 миллиметров, ширина – 1800, высота – 1500, колесная база – 2645 миллиметров.

На Vision X установлен турбомотор 1.5 TSI отдачей 130 л.с. и 250 Нм момента и два электрических двигателя. Один соединен с ДВС, второй, мощностью 30 л.с., обеспечивает автомобилю полный привод, вращая задние колеса. Карданного вала у концепта нет. В зависимости от режима работы силовой установки кроссовер может быть передне-, задне- или полноприводным.

Двигатель внутреннего сгорания может питаться бензином или газом. Баллоны для последнего располагаются под сиденьем второго ряда и в заднем свесе кузова. Между ними – бензобак, а аккумуляторный блок «живет» под полом в центральной части автомобиля. Заряжать его можно на ходу, используя энергию торможения.

Skoda Vision X разгоняется до сотни за 9,3 секунды и набирает до 200 км/ч. Запас хода – до 650 километров. На электричестве машина может проехать чисто символическое расстояние в два километра. На большее рассчитывать наивно: емкость батареи всего 1,5 кВт*ч.

Концептуальный кроссовер обладает гибридной силовой установкой и может передвигаться на трех типах привода.