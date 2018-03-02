Сдать экзамен по ПДД в Украине теперь можно на английском языке

В прошлом году водительские права в Украине получили 3 620 иностранцев.

Сервисные центры Министерства внутренних дел ввели возможность сдачи экзамена по правилам дорожного движения на английском языке.

Об этом сообщается на сайте Главного сервисного центра МВД .

"Сервисные центры МВД ввели возможность сдачи экзамена по ПДД на английском языке, поэтому отныне для иностранных граждан станет легче сдача теоретической части экзамена на право управления транспортным средством", - говорится в сообщении.

Язык можно выбрать самостоятельно перед началом прохождения экзамена. Инструкция по прохождению экзамена также будет доступна на английском языке.

Полный перечень вопросов и ответов на английском языке можно загрузить с сайта Главного сервисного центра МВД .

"Это важное внедрения, ведь в государстве должны создаваться одинаковые условия обслуживания для всех жителей. Ежегодно потребность в сдаче экзамена на английском испытывают граждане, которые учатся или работают в Украине. Например, в 2017 году их количество составляло 3620. Поэтому мы очень благодарны поддержке Консультативного миссии Европейского Союза (КМЕС) в Украине, благодаря которой профессиональный перевод вопросов по ПДД стал возможным ", - отметил начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.