МВД показало маршруты практических экзаменов для получения водительских прав

За каждым сервисным центром МВД закреплено от двух до семи маршрутов, которые выбирает экзаменатор.

Маршруты практических экзаменов для получения водительских прав теперь доступны в онлайн-режиме.

Об этом сообщается на сайте Главного сервисного центра Министерства внутренних дел.

"Сервисные центры МВД обнародовали онлайн все маршруты, по которым сдается второй этап практической части экзамена на получение права управления транспортными средствами. Все схемы маршрутов были обновлены в соответствии с актуальной ситуацией на дорогах", - отмечается в сообщении.

За каждым сервисным центром МВД закреплено от двух до семи маршрутов, которые выбирает экзаменатор. Выбрать необходимый регион, территориальный сервисный центр МВД и загрузить схемы маршрутов можно по ссылке.

"Первый этап проходит на площадке для обучения по начальному управлению. Маршруты используются для прохождения второго этапа практического экзамена по ПДД, который проводится в реальных условиях дорожного движения", - отметили в МВД .

Также на сайте указывается, что порядок получения водительского удостоверения впервые следующий: необходимо пройти медосмотр, закончить обучение и сдать экзамен в автошколе, подготовить и подать соответствующий пакет документов в территориальный сервисный центр МВД для допуска к экзаменам.

Напомним, с 27 ноября 2017 года в Украине первое водительское удостоверение выдается на два года. Если в течение этого времени человек совершает не больше двух админнарушений в сфере безопасности дорожного движения или не совершит вообще, то после окончания срока ему выдается удостоверение сроком на 30 лет без сдачи дополнительных экзаменов.

В обратном случае для получения удостоверения водителя на 30 лет лицо будет обязано вновь сдать соответствующий экзамен на право управления транспортным средством.