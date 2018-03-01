Сотрудника сервисного центра МВД, который устроил смертельное ДТП, выпустили из-под стражи

Прокуратура подготовила ходатайство о его повторном аресте.

Сотрудника сервисного центра МВД, который устроил смертельное ДТП, выпустили из-под стражи
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Подолький районный суд Киева 27 февраля освободил из-под стражи сотрудника сервисного центра МВД Владимира Найду, который в ноябре прошлого года совершил смертельное ДТП в Киеве.

Об этом сообщила прокуратура Киева.

"Несмотря на решение Шевченковского районного суда столицы, которым к сотруднику МВД применена мера пресечения в виде содержания под стражей, и которую оставил без изменений суд апелляционной инстанции, в ходе судебного заседания 27.02.2018 судья Подольского райсуда освободил из-под стражи обвиняемого. При этом вопрос об отмене уже избранной меры пресечения, которая действовала до 11.03.2018, не ставился и соответствующее решение судьей не принималось", - говорится в заявлении.

Прокуратура подготовила ходатайство о повторном аресте сотрудника МВД.

Напомним, 13 ноября 2017 года, находясь за рулем автомобиля Mazda 7, администратор регионального сервисного центра МВД Владимир Найда не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем марки Mitsubishi и с автомобилем Nissan. В результате ДТП от полученных травм пассажир Mitsubishi погиб на месте происшествия, а 62-летний водитель иномарки был госпитализирован с телесными повреждениями.

Найду задержали на месте аварии, при этом он сначала отрицал, что имеет отношение к ней. Проходить алкотест на драггере мужчина отказался. На следующий день ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса.

В рамках уголовного производства следователи провели судебные экспертизы и ряд следственных действий. Транспортно-трасологическая экспертиза показала, что столкновение произошло на полосе движения автомобиля Mitsubishi, а наркологическая подтвердила подозрения, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В феврале 2018 года обвинительный акт против Найды был передан в суд.


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