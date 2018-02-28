Audi A6 пятого поколения покажут в Женеве.

Новую Audi A6 рассекретили ровно за неделю до показа на Женевском автосалоне. С представленными ранее моделями A7 Sportback и A8 ее роднит «сенсорный» интерьер, платформа MLB Evo и, конечно, дизайн.

Audi A6 пятого поколения покажут в Женеве.

В длину машина стала больше на семь миллиметров, в высоту – на два, зато в ширину – на все 12. Они буквально видны на кузове: расширенные колесные арки больше не являются привилегией заряженной версии RS6, теперь это базовый стиль всех A6. Как водится, точно определить модель Audi проще всего по оптике. Например, у «шестерки» задние фонари соединены лишь хромированной накладкой, а не красной светодиодной линией, как на «семерке» и «восьмерке».

Audi A6 пятого поколения покажут в Женеве.

Интерьер с огромным количеством сенсорных экранов и панелей – точь-в-точь, как на Audi A7 Sportback. Более низкий статус по сравнению с А8 выдают мелочи вроде дефлекторов вентиляции с классическим управлением колесиками (на флагмане оно тоже сенсорное). Но по части опций А6 не промах: есть массаж для передних сидений и вентиляция для задних, проекционный дисплей, мощная аудиосистема Bang&Olufsen, ультрасовременная мультимедийная система. Последняя может запомнить до 400 параметров для семи разных водителей.

Audi A6 пятого поколения покажут в Женеве.

Согласно новой традиции Audi, все версии – это «мягкие» гибриды с вспомогательной сетью на 48V. Странно, что для «колец» дизельного скандала как будто и не было: три мотора А6 из четырех – на тяжелом топливе! Двухлитровый выдает 204 л.с., «шестерка» 3.0 – 231 или 286 л.с. Единственный бензиновый агрегат 3.0 TFSI развивает 340 л.с.

Механическая коробка отправлена в отставку, отныне – только 7-скоростной преселектив или 8-ступенчатый автомат для мощных дизелей. К первому прилагается подключаемый полный привод Quattro ultra, ко второму – постоянный полный с классическим межосевым дифференциалом. При этом переднеприводной может быть только базовая А6 2.0 TDI.

Audi A6 пятого поколения покажут в Женеве.
Audi A6 пятого поколения покажут в Женеве

Стилистически бизнес-седан поддерживает направление, заданное лифтбеком А7 Sportback и флагманом А8.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото Audi.


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