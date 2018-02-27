Украина представила новый беспилотник на выставке вооружений в ОАЭ

Максимальная дальность полета RAM UAV достигает 30 км.

Украинское государственное предприятие "Спецтехноэкспорт" на международной выставке UMEX 2018 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) представило новый беспилотный боевой комплекс.

Фото: defence-blog.com

По информации специализированного сайта Defence Blog, представленная система RAM UAV относится к разновидности систем вооружения, в которых боеприпас автономно "качается" над заданной плоскостью в течение определенного времени в поисках цели и атакует ее в случае обнаружения.

Согласно сообщению, планер дрона-боеприпаса достигает длины 1,8 м, крылья - 2,3 м, максимальный вес взлета - 8 кг. Дрон запускается с катапульты и может находиться в воздухе в течение примерно 40 минут. Максимальная дальность его полета достигает 30 км.