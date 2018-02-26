В Киеве остановилась "красная" ветка метро

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Сегодня, 26 февраля, в Киеве приостановила работу красная ветка метро.

Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на «Киев Оперативный».

«Святошинско-Броварская линия (красная ветка) временно закрыта. Причина пока неизвестна, дежурная просит воспользоваться наземным транспортом», – говорится в сообщении.

В Киевском метрополитене позже сообщили, что движение поездов восстановлено.

«Метро работает в обычном режиме. Из-за технической неисправности поезда была задержка 2 мин», – сообщили в пресс-службе метрополитена.

При этом, по данным пользователей соцсетей, некоторым пассажирам удалось уехать. Очевидцы отмечают, что на станции «Лесная» из громкоговорителей передают, что поезда следуют только до станции «Святошин».

К слову, на станции «Святошин» «красной» линии метрополитена с 24 февраля начался капитальный ремонт эскалаторов. До октября выход к проспекту Победы, заводу «АТЕК», «Антонов» и подземный переход не будут работать. В часы «пик» во избежание скопления людей возможно частичное ограничение входа в рабочий вестибюль.

Неделю назад в Киеве были внезапно закрыты шесть станций метрополитена. Это произошло из-за сообщения о минировании, специалисты провели проверку всех станций, но взрывоопасных материалов не нашли.


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