В Киеве остановилась "красная" ветка метро

Сегодня, 26 февраля, в Киеве приостановила работу красная ветка метро.

Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на «Киев Оперативный».

«Святошинско-Броварская линия (красная ветка) временно закрыта. Причина пока неизвестна, дежурная просит воспользоваться наземным транспортом», – говорится в сообщении.

В Киевском метрополитене позже сообщили, что движение поездов восстановлено.

«Метро работает в обычном режиме. Из-за технической неисправности поезда была задержка 2 мин», – сообщили в пресс-службе метрополитена.

При этом, по данным пользователей соцсетей, некоторым пассажирам удалось уехать. Очевидцы отмечают, что на станции «Лесная» из громкоговорителей передают, что поезда следуют только до станции «Святошин».

К слову, на станции «Святошин» «красной» линии метрополитена с 24 февраля начался капитальный ремонт эскалаторов. До октября выход к проспекту Победы, заводу «АТЕК», «Антонов» и подземный переход не будут работать. В часы «пик» во избежание скопления людей возможно частичное ограничение входа в рабочий вестибюль.