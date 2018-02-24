В Украине модернизируют истребитель МиГ-29 к поколению 4+

На Львовском государственном авиационно-ремонтном заводе ведутся работы по модернизации фронтового истребителя МиГ-29 до версии МУ2.

В варианте МУ2 истребитель получает модернизированную систему управления вооружением, в частности блок-вычислитель боевого применения, который будет руководить вооружением с телевизионными головками наведения.

Об этом в интервью Народной армии говорит главный инженер завода Роман Качмар.

Машина приобретает признаки многоцелевого истребителя с возможностью боевого применения по наземным целям. Изюминка здесь в установлении ракетно-бомбовый вооружение с телевизионными головками наведения типа Х-29Т и КАБ-500КР.

Ранее МиГ-29 мог с небольшим успехом отработать по целям на земле только неуправляемыми ракетами и пушками самолета. Теперь поражения наземной цели полностью гарантировано.

Также на этом самолете будут установлены системы VOR, ILS, DME — бортовую аппаратуру, которая позволит в автоматическом режиме осуществлять контроль за посадкой самолета и выполнять полеты на международных трассах.

В отличие от первого варианта модернизации, будет установлено современную систему спутниковой навигации украинского производства, отражающую информацию на многофункциональном индикаторе в кабине пилота. Летчик видеть и карту местности, и отображения различных параметров боевого применения одновременно.

Также эта система будет выполнять и расчеты близкого навигации. А это значит, что истребитель больше не потребует отдельного вычислителя системы близкой навигации и что на его место можно будет установить другое оборудование.

На заводе во Львове исследовательскую модернизацию по второму варианту должны завершить до конца 2018 и в начале 2019-го начать государственные испытания истребителя. И если за год все этапы испытаний будет успешно завершена, то в 2020 году завод сможет начать серийную модернизацию модели по варианту МУ2.

Фронтовой истребитель МиГ-29 (по кодификации НАТО — Fulcrum, то есть «Рычаг») разработало КБ Микояна в конце 70-х годов прошлого века. В начале 80-х годов воздушный охотник пошел в серию. После развала СССР Украина получила более сотни таких машин.