Частично рассекречена внешность нового Peugeot 508.

В соцсети Facebook появилось первое изображение нового Peugeot 508, который дебютирует через две недели на Женевском автосалоне. Судя по предусмотрительно подсвеченной табличке «New 508» и паблику, в котором опубликован снимок – Peugeot Heritage – это фирменный тизер, замаскированный под шпионское фото.

Главная неожиданность в том, что 508-й остался седаном классических пропорций. На фоне снижения интереса к этому типу кузова в Европе можно было предположить, что французы придумают нечто оригинальное. Но – не стали. Кроме того, на серийный автомобиль установили точно такие же задние фонари, какие красовались на прошлогоднем концепте Instinct.

Машина построена на платформе EMP2, обрела комбинацию приборов i-Cocpit и восьмидюймовый экран мультимедийной системы. О силовых установках информации нет, но вряд ли нас ждет что-то сенсационное. На вершине воцарится подключаемый гибрид, и он окажется единственной полноприводной версией в семействе. Не исключено, что базовым окажется турбомотор 1.2.

Пока остается неясным, когда и в каком виде продолжит карьеру родственный Citroen C5.