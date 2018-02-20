Частично рассекречена внешность нового Peugeot 508.

В соцсети Facebook появилось первое изображение нового Peugeot 508, который дебютирует через две недели на Женевском автосалоне. Судя по предусмотрительно подсвеченной табличке «New 508» и паблику, в котором опубликован снимок – Peugeot Heritage – это фирменный тизер, замаскированный под шпионское фото.

Главная неожиданность в том, что 508-й остался седаном классических пропорций. На фоне снижения интереса к этому типу кузова в Европе можно было предположить, что французы придумают нечто оригинальное. Но – не стали. Кроме того, на серийный автомобиль установили точно такие же задние фонари, какие красовались на прошлогоднем концепте Instinct.

Частично рассекречена внешность нового Peugeot 508.
Частично рассекречена внешность нового Peugeot 508.

Машина построена на платформе EMP2, обрела комбинацию приборов i-Cocpit и восьмидюймовый экран мультимедийной системы. О силовых установках информации нет, но вряд ли нас ждет что-то сенсационное. На вершине воцарится подключаемый гибрид, и он окажется единственной полноприводной версией в семействе. Не исключено, что базовым окажется турбомотор 1.2.

Пока остается неясным, когда и в каком виде продолжит карьеру родственный Citroen C5. 


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