Volkswagen продолжает линейку электрических концептов ID.

Volkswagen похвастался четвертым концептом серии ID. Под этим индексом, напомним, компания представляет электромобили, которые после 2020 года начнут друг за другом вставать на конвейер.

Volkswagen продолжает линейку электрических концептов ID.

Вслед за хэтчбеком, компактвэном и купе-кроссовером последовал седан. Его назвали ID Vizzion. Покажут машину на Женевском автосалоне. Эту выставку ID-премьеры пока обходили стороной: предыдущие прототипы показывали в Париже, Детройте и Шанхае.

Volkswagen продолжает линейку электрических концептов ID.

Кое-какие технические подробности о концепте ID Vizzion уже известны. Этот седан огромен: длина – 5,11 метра! Электромотор развивает 306 л.с., однако разгоняет машину всего до 180 км/ч. Максимальная скорость ограничена, дабы избежать слишком быстрой разрядки аккумуляторов. В экономичном режиме запаса энергии в блоке литий-ионных батарей хватит на 665 километров.

Volkswagen ID Vizzion оснащен автопилотом, системами управления голосом и жестами.


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