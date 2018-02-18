РоSSия второй день не пропускает украинские фуры на пункте пропуска в Харьковской области

Около 100 грузовиков стоит в очереди, еще столько же поехали другим маршрутом.

У международного пункта пропуска для автомобильного сообщения “Гоптовка” в Харьковской области собралась очередь из 100 грузовых автомобилей, которые роSSийские пограничники не пускают на территорию РФ . Об этом сообщила Госпогранслужба в воскресенье, 18 февраля.

"В течение двух дней контрольные службы в роSSийском пункте пропуска для автомобильного сообщения Гоптовка не осуществляют пропуска грузовых автомобилей через роSSийско-украинскую границу. Очередь грузовиков, которые скопились у пункта пропуска Гоптовка составляет около 100 автомобилей. Еще около 100 транспортных средств вернулись в Украину, чтобы следовать другим маршрутом ", - говорится в сообщении.

На официальный запрос Госпогранслужбы Украины относительно сложившейся ситуации роSSийская сторона не ответила, однако люди, которые едут из РоSSии сообщили, что грузовые транспортные средства не пропускают через границу из-за неисправности рентгеновского оборудования для осмотра грузов.

В пограничном ведомстве попросили всех, кто намерен в ближайшее время ехать в РФ через Гоптовку, учитывать обстановку на этом направлении.

Напомним, ранее военная прокуратура задержала замначальника Харьковского пограничного отряда.