В Киеве столкнулись две маршрутки, 12 пострадавших

Тяжело травмированы два человека.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice/

На улице Телиги в Киеве столкнулись две маршрутки, после чего одна врезалась в дерево, а вторая - в электроопору. Вследствие ДТП тяжело травмированы два человека.

"Обе маршрутки двигались в попутном направлении. Вероятно, один из водителей подрезал другой - и автобус столкнулся с электроопорой, другое транспортное средство выехало на тротуар и врезалось в дерево", - сообщает полиция Киева .

Информация о пострадавших уточняется.

Обновление. Позже полиция уточнила, что в целом пострадало 12 человек, 10 из которых от госпитализации отказались.