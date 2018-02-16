В Киеве столкнулись две маршрутки, 12 пострадавших
Тяжело травмированы два человека.
На улице Телиги в Киеве столкнулись две маршрутки, после чего одна врезалась в дерево, а вторая - в электроопору. Вследствие ДТП тяжело травмированы два человека.
"Обе маршрутки двигались в попутном направлении. Вероятно, один из водителей подрезал другой - и автобус столкнулся с электроопорой, другое транспортное средство выехало на тротуар и врезалось в дерево", - сообщает полиция Киева.
Информация о пострадавших уточняется.
Обновление. Позже полиция уточнила, что в целом пострадало 12 человек, 10 из которых от госпитализации отказались.
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