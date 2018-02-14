Станция метро "Майдан Независимости" будет закрыта на вход и выход утром 15 февраля
В центре Киева пройдут мероприятия при участии Порошенко.
Станция Киевского метрополитена "Майдан Независимости" утром 15 февраля будет закрыта на вход и выход и будет работать только как пересадка на "Крещатик".
На сайте метрополитена сообщается, что это связано с официальными мероприятиями при участии президента Петра Порошенко.
Точных часов, когда станция будет закрыта, нет. Указано, что она не будет работать с "начала работы и до окончания мероприятий".
15 февраля отмечается 29-я годовщина вывода советских войск из Афганистана.
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