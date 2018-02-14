Станция метро "Майдан Независимости" будет закрыта на вход и выход утром 15 февраля

В центре Киева пройдут мероприятия при участии Порошенко.

Станция Киевского метрополитена "Майдан Независимости" утром 15 февраля будет закрыта на вход и выход и будет работать только как пересадка на "Крещатик".

На сайте метрополитена сообщается, что это связано с официальными мероприятиями при участии президента Петра Порошенко.

Точных часов, когда станция будет закрыта, нет. Указано, что она не будет работать с "начала работы и до окончания мероприятий".

15 февраля отмечается 29-я годовщина вывода советских войск из Афганистана.