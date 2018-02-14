Renault Kwid стал «супергероем».

Тема супергероев из американских комиксов активно эксплуатируется производителями автомобилей и мотоциклов, а также аксессуаров к ним. Причем чаще «сверхспособностями» наделяют недорогие модели. Например, в Индии на днях представили особые комплектации сверхбюджетного хэтчбека Kwid.

Машины серии Super Hero Edition посвящены двум обитателям вселенной Marvel – Железному человеку и Капитану Америка. Машина для фанатов Тони Старка имеет красно-золотистое оформление. На задних дверях нанесена надпись «Неуязвимый» (Invincible), а на крышке багажника есть схематическое изображение дугового реактора.

Цвета Капитана Америка – белый, синий и красный, как на флаге США . Задние двери украшает надпись «Супер Солдат» (Super Soldier), а на капоте нарисован всем известный щит супергероя. В интерьерах обеих машин применяются яркие акценты: золотистые или красные.

Какова будет доплата за супергеройский декор, не сообщается. Отметим, что это уже далеко не первые особые комплектации для индийского Renault Kwid.