Renault Kwid стал «супергероем».

Тема супергероев из американских комиксов активно эксплуатируется производителями автомобилей и мотоциклов, а также аксессуаров к ним. Причем чаще «сверхспособностями» наделяют недорогие модели. Например, в Индии на днях представили особые комплектации сверхбюджетного хэтчбека Kwid.

Renault Kwid стал «супергероем».
Renault Kwid стал «супергероем».
Renault Kwid стал «супергероем».

Машины серии Super Hero Edition посвящены двум обитателям вселенной Marvel – Железному человеку и Капитану Америка. Машина для фанатов Тони Старка имеет красно-золотистое оформление. На задних дверях нанесена надпись «Неуязвимый» (Invincible), а на крышке багажника есть схематическое изображение дугового реактора.

Цвета Капитана Америка – белый, синий и красный, как на флаге США. Задние двери украшает надпись «Супер Солдат» (Super Soldier), а на капоте нарисован всем известный щит супергероя. В интерьерах обеих машин применяются яркие акценты: золотистые или красные.

Renault Kwid стал «супергероем».
Renault Kwid стал «супергероем».
Renault Kwid стал «супергероем».

Какова будет доплата за супергеройский декор, не сообщается. Отметим, что это уже далеко не первые особые комплектации для индийского Renault Kwid.


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