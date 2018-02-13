В РФ назвали предварительную причину крушения Ан-148 в Подмосковье

Не работал обогрев устройств, помогающих летчикам правильно определить скорость самолета.

В РФ назвали предварительную причину крушения Ан-148 в Подмосковье

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета по расследованию крушения самолета Ан-148 в Подмосковье назвала предварительную причину авиакатастрофы. Комиссия пришла к выводу, что на самолете не работал обогрев устройств, помогающих летчикам правильно определить скорость самолета.

Русская служба Би-би-си сообщает, что во вторник комиссия завершила расшифровку данных бортового параметрического самописца, обнаруженного на месте крушения в Раменском районе Подмосковья.

"В ходе всего полета, закончившегося авиационным происшествием, обогрев всех трех приемников полного давления (ППД) находился в выключенном состоянии", - говорится в сообщении на сайте МАК. Ведомство отмечает, что в ходе еще 15 полетов, сохранившихся на самописце, обогрев перед взлетом включался.

Приемник полного давления - важное устройство бортовой системы самолета, предназначенное для вычисления его скоростей. Его неправильная работа приводит к искажению показаний приборов в кабине экипажа и нештатной работе автоматических систем управления.

По данным МАК, через 2 минуты и 30 секунд после отрыва на высоте около 1300 метров и приборной скорости 465-470 км/ч два из трех спидометров стали показывать существенно отличающиеся друг от друга данные о скорости самолета, а третий вообще перестал регистрировать изменения скорости.

Далее эти расхождения продолжали расти, после чего экипаж отключил автопилот. Дальнейший полет проходил в ручном режиме. В итоге самолет был переведен в интенсивное снижение, переходящее в пикирование с углом 30-35 градусов. Под таким углом он и столкнулся с землей.

Ан-148 "Саратовских авиалиний", летевший из Москвы в Орск, потерпел крушение в воскресенье, 11 февраля, через несколько минут после взлета из столичного аэропорта Домодедово.

На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли. По данным МЧС, большинство погибших - 35 человек - были жителями Оренбургской области, 10 человек - из Москвы, четверо - из Саратова. Кроме того, на борту находились два иностранца - граждане Швейцарии и Азербайджана.

Украинцев среди погибших в крушении самолета в Подмосковье нет.


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