Lifestyle Camper: как собирают украинские кемперы, которые в Европе оценили в 14 000 евро

Команда

Сегодня в Lifestyle Camper работает 16 человек: 9 сборщиков, операторы, конструкторы, логисты. Павел Волков руководит технической частью, Андрей Пиляковский — логистикой: это очень большой массив работы, в кемперах используется больше 400 наименований комплектующих, которые приходится заказывать из-за рубежа, пишут AIN.UA .

Основатели Lifestyle Camper Павел Волков и Андрей Пиляковский с командой. Здесь и далее фото: Ольга Закревская

А еще у Lifestyle Camper новый СЕО Анатолий Бурбеза. Анатолий познакомился с компанией случайно — он долгое время увлекался кемпингом, и однажды товарищ, Дима Юринов, попросил его посмотреть на украинские зеркальные кемперы и дать оценку. «Я посмотрел и понял, что ребята делают правильный продукт, очень много работают, но им катастрофически не хватает ресурсов. И решил помочь», — вспоминает Анатолий. Сегодня он руководит Lifestyle Camper, занимается административной частью, маркетингом.

СЕО Lifestyle Camper Анатолий Бурбеза

Производство работает 6 дней в неделю, график ненормированный. Однако сотрудники, по словам Волкова, не возражают.

«Мы не заставляем людей задерживаться допоздна — им просто нравится здесь работать. Мы построили систему мотивации с ориентировкой на результат, но деньги — далеко не на первом месте в их системе ценностей. Просто ребята горят тем же, что и мы».

По словам Волкова, с момента основания компании, из Lifestyle Camper не уволился ни один человек.

Основатель Lifestyle Camper Павел Волков

Для сотрудников постарались создать все условия: сделали душевые, раздевалки со шкафчиками, фирменные спецовки и толстовки Lifestyle Camper. Ребята посещают выставки, где представляют плоды своих трудов — для них это отдельная мотивация. «Некоторые сменили профессии продавцов, менеджеров, и пришли к нам, потому что хотели создавать своими руками. Как мы с Андреем в свое время», — говорит Павел.

Производство

Раньше прицепы собирали в гараже у Волкова. Сейчас у Lifestyle Camper свое производство на территории бывшего завода на Берестейской.

Помещение на 400 кв. м отремонтировали: залили новые полы, сделали потолки, восстановили кран-балки, установили экономное отопление с умной системой включения-выключения и поддержкой температуры. «На отопление у нас уходит 6000 грн в месяц. Вложили в систему около 200 000 грн, но оно того стоит», — говорит предприниматель.

В цеху постоянно играет музыка, в основном рок-н-ролл. «Мы веселые ребята, любим делать вечеринки. По вечерам помещение за 5 минут превращается в дискотеку — у нас 2,4 кВт музыки, есть светомузыка, усилители. Мы любим работать и так же — отдыхать».

Первым делом попадаем в конструкторскую. Здесь вырезают детали будущих кемперов из фанеры. Все чертежи — в электронном виде. Оператор запускает программу и станок с ЧПУ начинает пилить.

Сегодня используют французскую фанеру, которую доставляют из Парижа. Эта специальная облегченная фанера на треть легче, чем роSSийские, литовские и украинские аналоги. Правда, в 3-4 раза дороже той, которую использовали ранее. «Зато кемпер стал гораздо легче и экологичнее. Отходов практически нет», — говорит Волков.

Конструктор постоянно что-то улучшает в плане скорости сборки. На сегодня команда успевает собрать 6 прицепов в месяц, но через полгода планирует дойти до 10.

Конструктивное изменение, которое ускоряет сборку на 15 минут, за год дает 4 рабочих дня.

Отдельного салона, в котором выставляются кемперы, у компании нет. «Были предложения выставить в ЦУМе, но у нас на тот момент не было свободного прицепа, который мы могли бы отдать на инсталляцию», — рассказал Волков.

Сегодня кемперы иногда выставляют в автосалонах. Деньги с команды за это не берут: «У нас такой продукт, который привлекает внимание к самому автосалону. Поэтому размещение бесплатное».

Модельный ряд, комплектация и характеристики

Помимо «капли» или SteelDrop, с которой начинала компания, сегодня делают также модель для внедорожников X-Line. У него выше клиренс, немного мощнее рама и колеса, рейлинги на крыше, дополнительные рундуки (багажные отделения) для снаряжения для охоты и рыбалки, спорта и кемпинга. Есть маркизы, которые вытягиваются в навес за три минуты: получается готовый лагерь с полноценной кухней (газовая плита, умывальник с запасом воды 50 литров, холодильник).

В отличие от своей зеркальной «сестры», он имеет более износостойкое покрытие из полимочевины: это двухкомпонентный полимер, который наносится горячим методом. «Это антивандальное покрытие. Оно не царапается, не бьется. Прицеп заливается в него без швов и стыков — нет доступа влаги, грязи, нет корозии. Получается практически вечная вещь».

Нанесение покрытия осуществляют на аутсорсе. Мы как раз застали доставку уже готового корпуса, который Волков лично придирчиво проинспектировал на предмет качества покрытия.

В кемперах есть автономный обогреватель, который работает на дизеле или бензине. Потребление — 100 г в час. «2 кВт мощности достаточно, чтобы вы могли в -30 ночевать в кемпере. Аккумулятор на 100 Ач может работать в течение 2-3 дней, при экономном пользовании электроприборами — 4-5 дней», — говорит Павел.

Также есть возможность подзарядки приборов от солнечных панелей: в прицепе установлен контроллер солнечного питания от панелей, которые можно выставить в солнечную погоду. В долгих путешествиях в дикие места пригодится переносной генератор, а в путешествиях по Европе можно не переживать — кемпинги как правило оборудованы зарядными станциями на 220 вольт.

Фото: Lifestyle Camper Фото: Lifestyle Camper

Батареи немецкие. Они легкие (обвес батареи 2,4 кг) и при этом достаточно мощные (100 Вт, 6А напряжения). «У нас есть завод «Квазар», но такого компактного решения от украинских разработчиков пока не существует», — говорит Волков.

Спальное место с ламелями и пенным матрацем. Размер 140*200 см. Внутри: музыка, свет, телевизор, аудиосистема, люк с вентилятором с термодатчиками, 5 USB-розеток, 3 розетки на 220 вольт, так что можно пользоваться на природе любыми электрическими приборами (фен, электробритва и т.д.).

Внутри кемпера — 296 метров проводов. Устанавливают ее автомобильным методом: сперва отмеряют правильную длину до сантиметра на специальной схеме, только затем отрезают и затягивают в защитную гофру. Каждому устройству соответствует свой цвет провода.

По словам Павла, комплектующие в украинских кемперах за год поменялись на 80% — раньше многие детали, в том числе ручки дверей, люки, дышла — делали сами. Теперь их закупают в Европе (Италия, Германия, Франция). Соответственно кемперы подорожали. «И все равно мы в два раза дешевле, чем европейские аналоги», — говорит фаундер. Также если раньше корпус из нержавеющей стали зеркального кемпера вырезали самостоятельно, то теперь это делают на аутсорсе при помощи лазера. Благодаря этому подгонка деталей высокоточная, соответственно более качественная.

Перед нанесением наружного покрытия, фанерный корпус вскрывают лаком в отдельном помещении. Это придает ему гидроизоляционные свойства и защищает от негативного воздействия окружающей среды.

У прицепов резино-жгутовая торсионная подвеска фирмы AL-KO, критический ход до 80 мм. Есть альтернативная усиленная подвеска для передвижения по бездорожью фирмы Knoтт — независимая, пружинная на А-образных рычагах.

Технико-ходовые качества со времен нашего первого материала улучшились: оптимизировали развесовку, добавили возможность установки амортизаторов — по словам Павла, они всегда готовы преодолевать любое бездорожье.

Продажи и сертификация

Основной рынок Lifestyle Camper — Европа. Во-первых, потому что покупательская способность на Западе в разы выше. Во-вторых, в Украине культура кемпинга почти не развита, как и инфраструктура под нее.

В Европе люди десятки лет ездят в путешествия с детьми, дети вырастают и едут со своими детьми. В Украине же кемперами интересуются преимущественно охотники, рыбаки, люди, которые ездят на фестивали в Европу.

Lifestyle Camper отправил около 30 выставочных прицепов в разные страны Европы: Германию, Францию, Бельгию, Испанию , Словакию, Нидерланды. Два украинских кемпера уехали в Новую Зеландию.

Украинские прицепы в Новой Зеландии. Фото предоставлены: Lifestyle Camper

Украинские кемперы за рубежом ценят не только потому, что они дешевле западных аналогов, но и за высокое качество.

Мы гордимся своим продуктом. К нам приезжают дилеры из западных стран, которые торгуют прицепами других производителей, и говорят, что наши прицепы по качеству лучше западных. Звучало мнение, что мол «лучше этот прицеп сделать было нельзя».

Доставка стоит порядка 500 евро, оплачивает ее покупатель. Иногда она, конечно, занимает немало времени. Например, в Новую Зеландию прицепы плыли два месяца.

«Сейчас отправляем в Казахстан, а учитывая наши отношения с Россией , ехать они туда будут через Черное море в Турцию, потом по Каспию — в общем, сделают хороший крюк», — говорит Павел.

В 2017 году больше интересовались каплями, на данный момент лидером является X-Line. «Сейчас мы собираем одновременно четыре прицепа — они уже заказаны. Возможно, потому что в Украине в принципе покупательская способность людей на больших машинах выше, а может из-за наших дорог», — комментирует Волков.

Европейцы, в свою очередь, заказывают SteelDrop — там люди пересаживаются на малолитражки, для которых украинские «капли» очень конкурентные, потому что по весу и габаритам вписываются даже в строгие правила эксплуатации Volkswagen Polo (до 35 кг).

Мы довели свой прицеп до такого уровня, чтобы его могли таскать самые маленькие машинки.

Украинские кемперы за рубежом продают через европейских дилеров с хорошей наценкой по цене — 12 000-14 000 евро. «Конечно, здесь учитывается и НДС, который мы не возвращаем, и множество нюансов, но нам приятно, что такую цену выставляет европейский продавец, который видит продукт и оценивает его дороже некоторых европейских аналогов», — говорит Волков.

В основном заказы приносит интернет: реклама в Facebook, Instagram, YouTube и Pinterest. А еще компания продолжает участвовать во всевозможных выставках: охота, рыбалка, туризм, автомобили и мотоциклы, байк-шоу и т.п. по всей Украине. Заказов это приносит не много — скорее узнавание бренда и понимание продукта.

Меня до сих пор люди видят на дороге с прицепом и спрашивают, а что это?

Гарантия и техобслуживание

В Украине техобслуживание проводят по графику в своем цеху. В Европе Lifestyle Camper вместе с дилерами строит склад с запасными частями и разрабатывает удаленную систему сервиса — чтобы клиентам не приходилось кататься за ним в Киев .

Гарантия — один год. «Большинство производителей дает гарантию только на свой продукт, а на комплектующие гарантию дает их производитель. Мы же абсолютно все берем на себя: наша гарантия распространяется и на плиты, и на телевизоры… Учитывая, что продукт технологически сложный, очень много комплектующих, и мы берем расходы на себя — пока такая гарантия. Возможно, в будущем мы ее расширим», — комментирует Павел.

Инвестиции и планы на будущее

Первые капли Павел и Андрей сделали за собственные деньги, дальше развивались отчасти на средства с предпродаж: клиент оплачивал прицеп, тем самым финансируя сборку. Так появился первый X-Line — к ребятам пришел покупатель, который хотел модель для внедорожника и согласился ее профинансировать.

Вскоре модельный ряд Lifestyle Camper пополнится еще одной моделью — на этот раз зимним утепленным кемпером, который можно использовать в самых суровых условиях. Он немного больше и шире, с расширенным набором функций. Разработали его, опять-таки, под нового заказчика.

Весной компании удалось привлечь инвестора, который помог Lifestyle Camper вырасти из гаража и выйти на новый уровень.

«На эти деньги мы смогли полноценно обустроиться, подтянуть технологическую базу, поработать «на склад», нанять людей и углубится в разработку, потому что нам больше не нужно было бежать с высунутым языком, чтобы поскорей отдать готовые кемперы заказчикам», — делится Волков.

Единственный сдерживающий фактор — международная сертификация украинских прицепов Lifestyle Camper, которая полноценно откроет двери компании на богатый западный рынок. Сейчас команда уже на финальной стадии ее получения — по словам Волкова, процесс немного затянулся из-за конструктивных изменений в кемперах, которые нужно было перепрописать в уже подготовленных документах. «Я думаю, это будет стопка бумаги на 30 см», — говорит Анатолий.

Сертификацию проводит одно единственное ведомство — украинский институт ГосавтотрансНИИпроект. Процесс достаточно сложный: компания готовит техническую документацию по соответствию правилам ООН , затем в институте проводятся испытания прицепов, после чего — сертификация непосредственно производства.

Мы первая компания в Украине, которая проходит официальную сертификацию транспортного средства по 6 поправке для получения евросертификата.

Несмотря на то, что в Украине подобные структуры и инспекции принято ругать, у команды Lifestyle Camper впечатления от сотрудничества с институтом самые позитивные. «Я не почувствовал никаких препятствий, вымогательства или проявлений коррупции. Наоборот, нам идут навстречу, помогают, подсказывают даже то, чего мы сами не знали», — говорит Павел. Стоимость прохождения всего процесса в Украине также в пределах разумного. По расчетам основателей, за всю сертификацию официальные платежи составят до 30 000 грн.