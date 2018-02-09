Движение грузового транспорта на трассе "Киев-Одесса" ограничено из-за снегопада

Также движение грузовиков ограничено на трассе "Стрый-Тернополь-Знаменка".

В связи с ухудшением погодных условий в Киевской и Черкасской областях ограничено движения грузовых транспортных средств по трассе "Киев-Одесса".

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Также движение грузовиков ограничено на трассе "Стрый-Тернополь-Знаменка".

"В связи с ограничением движения грузовых транспортных средств по дорогам государственного значения в Киевской области, для предупреждения возникновения осложнений дорожного движения на автомобильных дорогах области с 17:30 вводится временное ограничение движения грузового транспорта на дорогах: М-05 "Киев-Одесса" (143-274 км); М-12 Стрый-Тернополь-Знаменка через Винницу, 513-578 км)", - говорится в сообщении.

О снятии ограничений в "Укравтодоре" пообещали сообщить дополнительно.

По данным Гидрометцентра, завтра в центре Украины прогнозируют ночью местами сильный мокрый снег с дождем, днем небольшой мокрый снег с дождем, на дорогах местами гололедица, ночью местами налипание мокрого снега. Температура воздуха ночью и днем -2...+3 градуса.