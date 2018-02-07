Кабмин запустил реформу рынка автобусных перевозок
Омелян прогнозирует качественное изменение ситуации уже в ближайшее время.
Кабинет министров на своем заседании в среду, 7 февраля, внес изменения в порядок проведения конкурсов по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования.
Министр инфраструктуры Владимир Омелян, который в январе анонсировал мини-революцию на рынке автобусных перевозок, в своем фейсбуке сообщил подробности этой реформы.
Она предусматривает:
- введение конкурса на межобластные автобусные маршруты по заявительному принципу;
- введение требований об обязательном наличии на городских и пригородных маршрутах автобусов, приспособленных для перевозки лиц с инвалидностью в количестве 35% к концу 2019, а с 2020 года - 50%;
- преимущество на конкурсе будет предоставляться перевозчику который предлагает низкопольные автобусы, электробусы, автобусы с большей категорией экологичности (Евро 3 - Евро 6);
- перевозчику который работал на маршруте без нарушений, предоставляется право продлить разрешение еще на 5 лет при условии инвестирования в обновление автопарка;
- упрощение процедуры проведения конкурса на внутриобластные, пригородные, городские автобусные маршруты за счет уменьшения количества документов, которые подаются на участие в конкурсе, и постепенный переход на электронную систему подачи документов;
- прощение процедуры открытия новых автостанций и урегулирование давно существующей проблемы взаимоотношений перевозчиков и автостанций.
Сейчас, по официальным данным "Укртрансбезопасности", от 15 до 20% перевозчиков, получивших лицензию, работают вне правового поля без заключения договоров на обслуживание маршрутов. Неофициальная статистика говорит, что на рынке действуют 50-60% нелегалов.
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Транспорт
07.02.2018 15:46