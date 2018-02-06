Патрульная полиция появилась еще на 11 автодорогах Украины

В целом 5300 км автомобильных дорог патрулируются полицией.

Патрульная полиция появилась еще на 11 автодорогах Украины
Фото: twitter.com/HeadUAPolice

Начиная с 5 февраля дорожная патрульная полиция начала нести службу еще на 11 дорожных станциях Украины и автомобильных дорогах международного, национального и регионального значения. В целом 5300 км автомобильных дорог патрулируются полицией.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Патрули появились на таких автомобильных дорогах:

  • М-01 Киев - Чернигов - Новые Яриловичи, отрезок автодороги М-01 Киев - Чернигов - Новые Яриловичи от границ города до международного автомобильного пункта пропуска "Новые Яриловичи" (214 км).
  • М-07 Киев - Ковель - Ягодин в пределах Житомирской области (166 км).
  • М-19 Доманово (на Брест) - Ковель - Черновцы - Тереблече (на Бухарест) от границ Черновцов до границ Тернополя (153 км).
  • Н-03 Житомир - Черновцы от границ Черновцов до границ Хмельницкого (173 км).
  • Н-09 Мукачево - Рахов - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов от границ Мукачево до границ Хуста (59 км).
  • М-18 Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта от границ Запорожья до границ Харькова (264 км).
  • Р-05 Городище - Староконстантинов от границ Сарн до границ Ровно (82 км).
  • М-04 Знаменка - Луганск - Изварино от границ Днепра до границ Павлограда (65 км).
  • Н-10 Стрый - Ивано-Франковск - Черновцы - Мамалыга от границ Черновцов до границ Ивано-Франковска (121 км).
  • М-24 Мукачево - Берегово - Лужники от границ Мукачево до международного автомобильного пункта пропуска "Лужники" (33 км).
  • Н-11 Днепр - Кривой Рог - Николаев от границ Кривого Рога до границ Днепра (120 км).

Дорожные станции, на которых будут нести службу патрульные полицейские:

  • "Кипти" (98-й км автодороги М-01 Киев - Чернигов - Новые Яриловичи).
  • "Семиполки" (58-й км дороги М-01 Киев - Чернигов - пункт пропуска Новые Яриловичи).
  • "Клочово" (159-й км дороги М-07 Киев - Ковель - Ягодин).
  • "Чертков" (395-й км дороги М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече).
  • "Звенячин" (450-й км дороги М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече).
  • "Довжок" (288-й км дороги Н-03 Житомир - Черновцы).
  • "Атаки" (304-й км дороги Н-03 Житомир - Черновцы).
  • "Оршовцы" (206-й км дороги Н-10 Стрый - Ивано-Франковск - Черновцы - Мамалыга).
  • "Великая Копаня" (52-й км дороги Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов).
  • "Новомосковский" (24-й км дороги М-18 Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта).
  • "Красноград" (87-й км дороги Р-51 Харьков - Красноград - Перещепино).

Напомним, 10 июня 2017 года глава Национальной полиции Украины Сергей Князев подписал приказ, согласно которому с 12 июня на 10 основных магистралях Украины начала работу дорожная полиция.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Больше половины автомобилей с иностранной регистрацией находятся в Украине незаконно, - ГФСБольше половины автомобилей с иностранной регистрацией находятся в Украине незаконно, - ГФС
ЗАЗ готовит замену "Ланосу" на 2020 годЗАЗ готовит замену "Ланосу" на 2020 год
В Киеве водитель, убегая от полиции, врезался в четыре автомобиля, два человека погиблиВ Киеве водитель, убегая от полиции, врезался в четыре автомобиля, два человека погибли
Первый электромобиль Volvo выпустят в 2019 году
Число пострадавших при столкновении поездов в США превысило сотнюЧисло пострадавших при столкновении поездов в США превысило сотню
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция: Пьяных водителей стало на четверть большеПолиция: Пьяных водителей стало на четверть больше
Полиция завершила расследование дела о ДТП с 6 погибшими в Харькове, - адвокатПолиция завершила расследование дела о ДТП с 6 погибшими в Харькове, - адвокат
Во Львове полиция начала изымать городские автобусыВо Львове полиция начала изымать городские автобусы
В Лондоне полиция сняла с рейса пьяного пилотаВ Лондоне полиция сняла с рейса пьяного пилота
Основные аэропорты Украины работают в штатном режимеОсновные аэропорты Украины работают в штатном режиме
В Словении полиция задержала украинца, который разбил грузовик с нелегаламиВ Словении полиция задержала украинца, который разбил грузовик с нелегалами
На сайте УЗ появилась функция поиска билетов с пересадкойНа сайте УЗ появилась функция поиска билетов с пересадкой
Платформа Apple CarPlay появилась в автомобилях Toyota и LexusПлатформа Apple CarPlay появилась в автомобилях Toyota и Lexus
Qatar Airways опустила цены на 56 авиарейсов из УкраиныQatar Airways опустила цены на 56 авиарейсов из Украины
КГГА и патрульная полиция стали сотрудничать с навигатором Waze. Данные о перекрытии дорог внесет сама полиция
Последние новости
Подгружаем последние новости