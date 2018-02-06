Патрульная полиция появилась еще на 11 автодорогах Украины
В целом 5300 км автомобильных дорог патрулируются полицией.
Начиная с 5 февраля дорожная патрульная полиция начала нести службу еще на 11 дорожных станциях Украины и автомобильных дорогах международного, национального и регионального значения. В целом 5300 км автомобильных дорог патрулируются полицией.
Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
Патрули появились на таких автомобильных дорогах:
- М-01 Киев - Чернигов - Новые Яриловичи, отрезок автодороги М-01 Киев - Чернигов - Новые Яриловичи от границ города до международного автомобильного пункта пропуска "Новые Яриловичи" (214 км).
- М-07 Киев - Ковель - Ягодин в пределах Житомирской области (166 км).
- М-19 Доманово (на Брест) - Ковель - Черновцы - Тереблече (на Бухарест) от границ Черновцов до границ Тернополя (153 км).
- Н-03 Житомир - Черновцы от границ Черновцов до границ Хмельницкого (173 км).
- Н-09 Мукачево - Рахов - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов от границ Мукачево до границ Хуста (59 км).
- М-18 Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта от границ Запорожья до границ Харькова (264 км).
- Р-05 Городище - Староконстантинов от границ Сарн до границ Ровно (82 км).
- М-04 Знаменка - Луганск - Изварино от границ Днепра до границ Павлограда (65 км).
- Н-10 Стрый - Ивано-Франковск - Черновцы - Мамалыга от границ Черновцов до границ Ивано-Франковска (121 км).
- М-24 Мукачево - Берегово - Лужники от границ Мукачево до международного автомобильного пункта пропуска "Лужники" (33 км).
- Н-11 Днепр - Кривой Рог - Николаев от границ Кривого Рога до границ Днепра (120 км).
Дорожные станции, на которых будут нести службу патрульные полицейские:
- "Кипти" (98-й км автодороги М-01 Киев - Чернигов - Новые Яриловичи).
- "Семиполки" (58-й км дороги М-01 Киев - Чернигов - пункт пропуска Новые Яриловичи).
- "Клочово" (159-й км дороги М-07 Киев - Ковель - Ягодин).
- "Чертков" (395-й км дороги М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече).
- "Звенячин" (450-й км дороги М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече).
- "Довжок" (288-й км дороги Н-03 Житомир - Черновцы).
- "Атаки" (304-й км дороги Н-03 Житомир - Черновцы).
- "Оршовцы" (206-й км дороги Н-10 Стрый - Ивано-Франковск - Черновцы - Мамалыга).
- "Великая Копаня" (52-й км дороги Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов).
- "Новомосковский" (24-й км дороги М-18 Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта).
- "Красноград" (87-й км дороги Р-51 Харьков - Красноград - Перещепино).
Напомним, 10 июня 2017 года глава Национальной полиции Украины Сергей Князев подписал приказ, согласно которому с 12 июня на 10 основных магистралях Украины начала работу дорожная полиция.
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