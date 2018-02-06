Патрульная полиция появилась еще на 11 автодорогах Украины

В целом 5300 км автомобильных дорог патрулируются полицией.

Фото: twitter.com/HeadUAPolice

Начиная с 5 февраля дорожная патрульная полиция начала нести службу еще на 11 дорожных станциях Украины и автомобильных дорогах международного, национального и регионального значения. В целом 5300 км автомобильных дорог патрулируются полицией.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Патрули появились на таких автомобильных дорогах:

М-01 Киев - Чернигов - Новые Яриловичи, отрезок автодороги М-01 Киев - Чернигов - Новые Яриловичи от границ города до международного автомобильного пункта пропуска "Новые Яриловичи" (214 км).

- Чернигов - Новые Яриловичи, отрезок автодороги М-01 - Чернигов - Новые Яриловичи от границ города до международного автомобильного пункта пропуска "Новые Яриловичи" (214 км). М-07 Киев - Ковель - Ягодин в пределах Житомирской области (166 км).

- Ковель - Ягодин в пределах Житомирской области (166 км). М-19 Доманово (на Брест) - Ковель - Черновцы - Тереблече (на Бухарест) от границ Черновцов до границ Тернополя (153 км).

Н-03 Житомир - Черновцы от границ Черновцов до границ Хмельницкого (173 км).

Н-09 Мукачево - Рахов - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов от границ Мукачево до границ Хуста (59 км).

М-18 Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта от границ Запорожья до границ Харькова (264 км).

Р-05 Городище - Староконстантинов от границ Сарн до границ Ровно (82 км).

М-04 Знаменка - Луганск - Изварино от границ Днепра до границ Павлограда (65 км).

Н-10 Стрый - Ивано-Франковск - Черновцы - Мамалыга от границ Черновцов до границ Ивано-Франковска (121 км).

М-24 Мукачево - Берегово - Лужники от границ Мукачево до международного автомобильного пункта пропуска "Лужники" (33 км).

Н-11 Днепр - Кривой Рог - Николаев от границ Кривого Рога до границ Днепра (120 км).

Дорожные станции, на которых будут нести службу патрульные полицейские:

"Кипти" (98-й км автодороги М-01 Киев - Чернигов - Новые Яриловичи).

- Чернигов - Новые Яриловичи). "Семиполки" (58-й км дороги М-01 Киев - Чернигов - пункт пропуска Новые Яриловичи).

- Чернигов - пункт пропуска Новые Яриловичи). "Клочово" (159-й км дороги М-07 Киев - Ковель - Ягодин).

- Ковель - Ягодин). "Чертков" (395-й км дороги М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече).

"Звенячин" (450-й км дороги М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече).

"Довжок" (288-й км дороги Н-03 Житомир - Черновцы).

"Атаки" (304-й км дороги Н-03 Житомир - Черновцы).

"Оршовцы" (206-й км дороги Н-10 Стрый - Ивано-Франковск - Черновцы - Мамалыга).

"Великая Копаня" (52-й км дороги Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов).

"Новомосковский" (24-й км дороги М-18 Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта).

"Красноград" (87-й км дороги Р-51 Харьков - Красноград - Перещепино).

Напомним, 10 июня 2017 года глава Национальной полиции Украины Сергей Князев подписал приказ, согласно которому с 12 июня на 10 основных магистралях Украины начала работу дорожная полиция.