?Полиция завершила расследование дела о ДТП с 6 погибшими в Харькове, - адвокат

В ближайшее время обвинительный акт будет передан в суд.

Полиция завершила досудебное расследование уголовного производства о дорожно-транспортном происшествие в Харькове в октябре прошлого года, в результате которого погибли шесть человек, и пятеро получили травмы.

Об этом заявил адвокат одного из участника ДТП Геннадия Дронова Сергей Перепелица.

"Досудебное расследование завершено", - сказал он.

По словам Перепелицы, досудебное расследование было завершено на прошлой неделе (22-28 января).

В ближайшее время обвинительный акт будет передан в суд.

Напомним, 18 октября 2017 года в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением 20 летней Елены Зайцевой, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов, пятеро из которых погибли на месте (четыре девушки и молодой человек). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября.

20 октября Киевский райсуд Харькова арестовал Зайцеву на 60 дней без возможности внесения залога. На заседании адвокат Зайцевой Юлия Козырь заявила, что водитель второго автомобиля Геннадий Дронов нарушил ПДД. 6 ноября ему было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286. УК.

8 ноября суд отправил Дронова под стражу без возможности внесения залога. 13 декабря суд продлил меру пресечения обоим подозреваемым до 10 февраля включительно.