Четыре автомобиля сгорели в результате ДТП на Заболотного в Киеве

Пожар возник после того, как грузовик на перекрестке въехал в столб.

?Четыре автомобиля сгорели в результате ДТП на Заболотного в Киеве
Фото: dtp.kiev.ua

Утром 28 января на окраине Киева произошло крупное ДТП, в результате которого сгорели четыре автомобиля, сообщает dtp.kiev.ua.

Авария произошла на перекрестке улиц Академика Заболотного и Ивана Сирко (поворот на Новоселки), неподалеку от станции метро "Теремки".

Свидетели рассказали, что грузовой автомобиль по неустановленной причине врезался в электроопору между полосами, в результате чего загорелся. Пострадали также три автомобиля, которые стояли в крайней левой полосе на разворот. Микроавтобус Mercedes Vito и Daewoo Lanos сгорел полностью, еще один легковой автомобиль Mercedes - частично.

Информации о пострадавших пока нет. Известно, что водители буса и "Ланоса" не пострадали.


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