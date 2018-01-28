Четыре автомобиля сгорели в результате ДТП на Заболотного в Киеве
Пожар возник после того, как грузовик на перекрестке въехал в столб.
Утром 28 января на окраине Киева произошло крупное ДТП, в результате которого сгорели четыре автомобиля, сообщает dtp.kiev.ua.
Авария произошла на перекрестке улиц Академика Заболотного и Ивана Сирко (поворот на Новоселки), неподалеку от станции метро "Теремки".
Свидетели рассказали, что грузовой автомобиль по неустановленной причине врезался в электроопору между полосами, в результате чего загорелся. Пострадали также три автомобиля, которые стояли в крайней левой полосе на разворот. Микроавтобус Mercedes Vito и Daewoo Lanos сгорел полностью, еще один легковой автомобиль Mercedes - частично.
Информации о пострадавших пока нет. Известно, что водители буса и "Ланоса" не пострадали.
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