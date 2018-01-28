?Четыре автомобиля сгорели в результате ДТП на Заболотного в Киеве

Пожар возник после того, как грузовик на перекрестке въехал в столб.

Фото: dtp.kiev.ua

Утром 28 января на окраине Киева произошло крупное ДТП, в результате которого сгорели четыре автомобиля, сообщает dtp.kiev.ua.

Авария произошла на перекрестке улиц Академика Заболотного и Ивана Сирко (поворот на Новоселки), неподалеку от станции метро "Теремки".

Свидетели рассказали, что грузовой автомобиль по неустановленной причине врезался в электроопору между полосами, в результате чего загорелся. Пострадали также три автомобиля, которые стояли в крайней левой полосе на разворот. Микроавтобус Mercedes Vito и Daewoo Lanos сгорел полностью, еще один легковой автомобиль Mercedes - частично.

Информации о пострадавших пока нет. Известно, что водители буса и "Ланоса" не пострадали.