В Киеве пьяный водитель на "Опеле" влетел в грузовик, погибла девушка-пассажир
Еще один пассажир легковушки с тяжелыми травмами госпитализирован.
Ночью в Соломенском районе Киева автомобиль "Опель" въехал в припаркованный грузовик. В результате аварии пострадали двое пассажиров легковушки: мужчина с тяжелыми травмами госпитализирован, а молодая женщина умерла в больнице.
Об этом сообщается на сайте столичной полиции.
Водитель в результате аварии не пострадал. Экспертиза показала, что он был пьян.
"35-летний водитель не получил значительных повреждений, его доставили в управление полиции для задержания в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. По показаниям драгера, он находился в состоянии алкогольного опьянения - 1,6 промилле", - говорится в сообщении.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.
Назначен ряд судебных экспертиз и других следственных действий для установления механизма и причин ДТП.
Напомним, в Костополе пьяный водитель пытался протаранить авто патрульных, сбил мусорный бак и врезался в стену дома.
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