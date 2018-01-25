В Японском море пропало роSSийское рыболовное судно с 21 человеком на борту

"Восток", который был построен 32 года назад, вероятно, затонул.

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У берегов Приморского края РоSSии в Японском море пропало рыболовецкое судно "Восток", которое передало сигнал бедствия.

Об этом сообщается на сайте управления МЧС по Приморскому краю.

На пропавшем судне, по предварительным данным, находятся 21 человек. Аварийный радиобуй "Востока" сработал в 200 км южнее мыса Гамова. Связаться с судном так и не удалось.

К месту поисков подошел теплоход "Диомид". Его экипаж нашел швартовую бухту, оранжевый буй и бытовой мусор с "Востока". Судно FESCO обнаружило в районе поисков спасательные жилеты, но людей пока не нашли.

"Восток" принадлежит компании "ДВ Флот". Судно шло на Сахалин из Южной Кореи после ремонта. Все члены экипажа - граждане РоSSии.

"Восток" было построено в 1985 году в Корее. Ранее судно называлось GRAY, оно сменило название в 2011 году.