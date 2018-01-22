Украинский электробайк попал в Книгу рекордов Гиннесса: 367 км на одном заряде батареи
Электробайк украинской команды Delfast
Электробайк Delfast Prime model проезжает 380 км на одном заряде со средней скоростью 45 км/ч или максимальной 55 км/ч. Также модельный ряд расширили моделями Top, который можно разогнать до 80 км/ч, и Lite — с облегченной рамой и относительно низкой ценой.
Эти байки собирают в Киеве — по возможности из украинских комплектующих. Рама украинская, спроектирована и производится в Тернополе. Также используются отечественные провода, переключатели и другие мелкие детали. Однако батареи на электробайках Delfast стоят американские, а моторы — китайские. Историю создания электробайков Delfast можно почитать здесь.
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