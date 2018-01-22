Украинский электробайк попал в Книгу рекордов Гиннесса: 367 км на одном заряде батареи

Электробайк украинской команды Delfast попал в Книгу рекордов Гиннесса. В официальном сообщении говорится о том, что электробайк под управлением Виталия Архипкина проехал 367,037 км на одном заряде батареи. Рекорд был установлен на киевском велодроме 12 октября 2017 года. , пишут AIN.UA

Электробайк Delfast Prime model проезжает 380 км на одном заряде со средней скоростью 45 км/ч или максимальной 55 км/ч. Также модельный ряд расширили моделями Top, который можно разогнать до 80 км/ч, и Lite — с облегченной рамой и относительно низкой ценой.