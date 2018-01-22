За выходные крупные сети АЗС подняли цены на бензин

За выходные крупные сети АЗС подняли цены на бензин

За выходные на некоторых сетях автозаправочных станций увеличились цены на бензин и дизель. В среднем топливо подорожало на 10-56 копеек за литр.

С 19 по 22 января цены на бензин и дизтопливо в некоторых сетях автозаправочных станций выросли на 10-56 коп/л. Об этом сообщили в Консалтинговой группе А-95, пишет enkorr.

В частности, в сети ОККО все виды топлива подорожали на 50 коп/л: А-92 – до 31,49 грн/л, А-95 – до 32,49 грн/л, А-95+ – до 33,49 грн/л, дизельное топливо – до 29,99 грн/л.

Сеть SOCAR повысила цены на 40 коп/л: А-92 подорожал до 31,39 грн/л, А-95 – до 32,39 грн/л, А-95 + – до 33,39 грн/л, а дизтопливо – до 29,89 грн/л.

В сети автозаправочных станций ZOG цены выросли на 30 коп/л: А-92 подорожал до 27,80 грн/л, А-95 – до 28,30 грн/л, А-95 + – до 28,80 грн/л, а дизтопливо – до 26,30 грн/л.

Сеть Luxwen также подняла цены на 30 коп/л: А-92 подорожал до 29,59 грн/л, А-95 – до 30,59 грн/л, а дизтопливо – до 28,59 грн/л.

БРСМ-Нафта, KLO, Укргаздобыча, Маркет и Татнефть-АЗС-Украина подняли цены на отдельные виды топлив на 10-56 коп/л.

Дизтопливо на заправках Shell подешевело на 1 коп/л – до 28,77 грн/л.

В группе А-95 отметили, что 22 января средняя стоимость бензинов А-92, А-95 и ДТ выросла на 7 коп./л – до 28,85 грн/л, 29,60 грн/л и 27,43 грн/л, соответственно. А-95+ подорожал на 8 коп./л – до 30,81 грн/л.

Напомним, с 18 по 19 января розничные цены на бензин и дизтопливо в ряде сетей АЗС выросли на 10-40 коп/л.




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