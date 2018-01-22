Киев введет электронный билет в наземном транспорте со второго квартала

До конца года система будет работать в переходном режиме.

Киев введет электронный билет в наземном транспорте со второго квартала
Фото: Макс Требухов

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" намерено внедрить электронный билет в наземном городском транспорте во втором квартале 2018 года.

Об этом сообщили в пресс-службе КП.

До конца 2018 года система будет работать в переходном режиме - с постепенным переходом на работу с новыми техническими средствами.

На данный момент проводятся проектные и подготовительные работы по монтажу комплектов технических средств автоматизированной системы оплаты проезда электронным билетом (АСОП).

На одном троллейбусе уже установлен тестовый комплект оборудования.

Поставка технических средств АСОП состоит из двух этапов. На первом - технические средства в количестве 500 единиц для движущего состава и 300 единиц приборов учета уже прибыли на склады предприятия. На втором - 1000 комплектов техсредств АСОП будут поставлены до конца марта.

Напомним, тендер на монтаж оборудования, необходимого для внедрения электронного билета в столичном транспорте, за 365 млн гривен в 2017 году выиграла Компания "Амрита комплексные решения" (Киев).


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